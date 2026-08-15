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Cultura

» Spettacoli
15/08/2026 08:15:00

RMC101 apre il Ferragosto alle Egadi: piazza piena per il DJSet

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-08-2026/1786774260-0-rmc101-apre-il-ferragosto-alle-egadi-piazza-piena-per-il-djset.jpg

Favignana ha aperto il Ferragosto con una serata all’insegna della musica, con la piazza che si è riempita per l’evento firmato RMC101.

Il programma di venerdì 14 agosto si è aperto con il concerto dei Maccucusonu, seguito dal DJ set di RMC101 che ha acceso il cuore dell’isola fino a tarda notte.

 

La serata è stata seguita passo passo da RMC101, che ha raccontato musica, protagonisti e atmosfera portando il Ferragosto di Favignana anche a chi, in Sicilia occidentale, non era fisicamente sull’isola. Un appuntamento che conferma la sinergia tra RMC101 e il territorio delle Egadi, capace di richiamare pubblico e trasformare la piazza in una vera festa collettiva.



Native | 11/08/2026
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