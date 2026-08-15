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Se ne sono andati

Se ne sono andati
15/08/2026 16:05:00

Addio a Salvatore Benvenuto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-08-2026/addio-a-salvatore-benvenuto-450.jpg

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Salvatore Benvenuto, di 82 anni.

 

Nato a Siculiana il 25 settembre 1943, risiedeva a Castelvetrano. È deceduto il 13 agosto 2026 a Mazara del Vallo.

 

La camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria Agatone.

 

I funerali saranno celebrati lunedì 17 agosto 2026 alle ore 15:00 presso la Chiesa Santo Padre a Castelvetrano.

 

La salma sarà tumulata nel cimitero di Castelvetrano.


Native | 11/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2026/1785310477-0-agosto-risuona-a-selinunte.jpg

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