Addio a Salvatore Benvenuto

Agosto risuona a Selinunte
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È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Salvatore Benvenuto, di 82 anni.
Nato a Siculiana il 25 settembre 1943, risiedeva a Castelvetrano. È deceduto il 13 agosto 2026 a Mazara del Vallo.
La camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria Agatone.
I funerali saranno celebrati lunedì 17 agosto 2026 alle ore 15:00 presso la Chiesa Santo Padre a Castelvetrano.
La salma sarà tumulata nel cimitero di Castelvetrano.
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