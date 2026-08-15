Pulvirenti a Ferragosto al Sant’Antonio Abate: “Grazie a chi è in prima linea”

Agosto risuona a Selinunte
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Ferragosto in ospedale, accanto a chi la festa la trascorre lavorando. Sabrina Pulvirenti, commissario straordinario dell’Asp di Trapani, ha visitato oggi l’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, incontrando il personale sanitario e gli operatori impegnati nei turni del 15 agosto.
Una visita per portare personalmente gli auguri, ma soprattutto per ringraziare medici, infermieri e tutto il personale che anche durante le festività garantisce assistenza e servizi sanitari.
«Ho appena terminato la visita al Sant’Antonio Abate di Trapani per portare i miei saluti e gli auguri di cuore a chi anche oggi è in prima linea», ha spiegato Pulvirenti.
Il pensiero del commissario dell’Asp è stato rivolto non soltanto al personale dell’ospedale di Trapani, ma agli operatori impegnati in tutti i presidi sanitari della provincia.
«Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti gli operatori in servizio nei nostri presidi presenti su tutto il territorio, e alle loro famiglie: grazie per la dedizione, il sacrificio e l'impegno costante con cui vi prendete cura della nostra comunità, anche nei giorni di festa».
Pronto soccorso, reparti ospedalieri e servizi essenziali, naturalmente, non conoscono ponti né festività. E mentre gran parte della provincia trascorre il Ferragosto tra mare, pranzi e vacanze, negli ospedali resta al lavoro la macchina dell'assistenza sanitaria.
Da qui il messaggio di Pulvirenti, che conclude: «A voi, e a chi sta trascorrendo queste ore con i propri cari, i miei migliori auguri di un sereno Ferragosto».
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