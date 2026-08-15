Asp Trapani, in arrivo indennità di pronto soccorso con lo stipendio di agosto

15/08/2026 22:00:00

Arriverà con il cedolino di agosto l’indennità di Pronto Soccorso destinata al personale dell’Area Sanità e del Comparto dell’Asp di Trapani. L’Azienda sanitaria provinciale ha infatti completato le procedure necessarie per procedere alla liquidazione degli importi spettanti.

Il pagamento nel cedolino di agosto

Il provvedimento dà attuazione al piano di riparto dei fondi definito dall’Assessorato regionale della Salute con il D.A. 398/2026, applicando quanto previsto dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.

In particolare, il riferimento è all’articolo 79 del CCNL Area Sanità, all’articolo 107, comma 4, del CCNL 2019/2021 e all’articolo 69, comma 2, del CCNL 2022/2024 per il personale del Comparto.

ù«Massima urgenza per completare gli atti»

Vista l’importanza del provvedimento per il personale interessato, la Direzione aziendale ha impresso «la massima urgenza» al perfezionamento degli atti necessari per garantire la liquidazione dell’indennità nei tempi previsti.

Grazie anche all’impegno delle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi integrativi aziendali e degli uffici amministrativi competenti, gli importi saranno quindi messi in pagamento con il prossimo cedolino, quello relativo allo stipendio di agosto.

Pulvirenti: «Un riconoscimento concreto al personale»

«Il pagamento della indennità di pronto soccorso – sottolinea il commissario straordinario Sabrina Pulvirenti – rappresenta un atto dovuto dal punto di vista contrattuale, ma soprattutto un concreto e tangibile riconoscimento dell’impegno, del sacrificio e della costante dedizione dimostrati quotidianamente dai nostri medici e dal personale sanitario operante nei servizi di emergenza-urgenza».

L’erogazione dell’indennità riguarda dunque il personale impegnato nei servizi di Pronto Soccorso dell’Asp di Trapani e arriva al termine dell’iter amministrativo necessario per dare attuazione al piano di riparto regionale.



