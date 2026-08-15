Marsala: a 50 anni dal diploma si ritrova la III B del Liceo Classico Giovanni XXIII

15/08/2026 20:15:00

Cinquant’anni dal diploma non hanno cancellato l’amicizia e il legame nato tra i banchi di scuola. Si sono ritrovati i compagni della III B del Liceo Classico Giovanni XXIII di Marsala, riuniti per celebrare il mezzo secolo trascorso dalla conclusione degli studi.

Ricordi, risate e un pizzico di malinconia

È stata una serata all’insegna dei ricordi, durante la quale sono tornati alla memoria episodi della vita scolastica, aneddoti e momenti condivisi. Un’occasione per ritrovare, a distanza di cinquant’anni, la stessa complicità di allora, tra brindisi, risate e racconti.

Non sono mancati, però, momenti di commozione pensando al caro compagno Antonio Sparla, medico e grande amico, scomparso prematuramente. Il suo ricordo ha accompagnato la serata, rendendo ancora più significativo l’incontro.

«Sempre giovani nello spirito»

L’emozione ha caratterizzato la reunion, con i partecipanti che hanno riscoperto un legame rimasto vivo nonostante il tempo trascorso. Una serata che ha permesso di ritrovarsi con lo stesso affiatamento di un tempo, «sempre giovani nello spirito».

L’appello della III B

All’incontro hanno risposto all’appello Rosalba Asaro, Giuseppe D’Ambrogio, Paola Di Stefano, Claudio Forti, Maria Anna Genovese, Antonella Giacalone, Antonino Ingrassia, Marcella Licari, Daniela Martinez, Francesca Orlando, Mariarosa Pellegrino, Franca Saladino, Mariangela Vinci, Melina Vinci e Sergio Zerilli.

Nuovi incontri all’orizzonte

La serata non resterà un episodio isolato. I compagni della III B hanno infatti già deciso di ritrovarsi ancora, con l’obiettivo di continuare a condividere ricordi e momenti di amicizia e, come è stato in questa occasione, rivivere le emozioni di una storia iniziata sui banchi del Liceo Classico Giovanni XXIII cinquant’anni fa.



