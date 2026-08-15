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Cronaca

» Piccole Storie
15/08/2026 17:00:00

Marsala, 35 anni dal diploma: la rimpatriata della 5^A del Liceo Scientifico

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-08-2026/marsala-35-anni-dal-diploma-la-rimpatriata-della-5-a-del-liceo-scientifico-450.jpg

Trentacinque anni sono passati da quel diploma, ma il legame tra i compagni di classe è ancora vivo. La 5ª A del Liceo Scientifico di Marsala si è ritrovata per festeggiare un anniversario che sa di ricordi, amicizia e nostalgia.

 

Ci sono traguardi che meritano di essere celebrati non soltanto per il numero che rappresentano, ma per tutto ciò che racchiudono. Trentacinque anni dal diploma sono uno di questi.

È così che la 5ª A del Liceo Scientifico di Marsala ha scelto di ricordare quel momento della propria vita, ritrovandosi insieme per una serata all'insegna dei ricordi e dell'amicizia.

A raccontare simbolicamente la reunion è anche la torta preparata per l'occasione, sulla quale campeggia una scritta semplice e significativa: “35 anni dal diploma Liceo Scientifico 5ª A”.

 

Un modo per tornare, almeno per una sera, agli anni del liceo, quando il futuro era ancora tutto da immaginare e le giornate erano scandite dalle lezioni, dalle interrogazioni, dalle risate tra compagni e dalle amicizie nate tra i banchi di scuola.

Da allora le vite sono inevitabilmente cambiate, ciascuno ha seguito il proprio percorso, ma alcune relazioni hanno continuato a resistere al tempo. E una rimpatriata come questa diventa l'occasione per riannodare quei fili e riscoprire una parte importante della propria storia personale.

Trentacinque anni dopo, la 5ª A si ritrova così a festeggiare non soltanto un diploma ormai lontano, ma una storia condivisa.

Una storia fatta di persone, ricordi e momenti che il tempo può allontanare, ma difficilmente riesce a cancellare.



Native | 11/08/2026
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