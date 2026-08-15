Calatafimi, 50 anni e non sentirli: la grande rimpatriata degli amici del 1976

15/08/2026 07:06:00

Cinquant’anni sono un traguardo importante, ma c’è chi ha scelto di festeggiarlo tornando per una sera alle amicizie di sempre, agli anni della giovinezza e a quelle “immense compagnie” che hanno segnato un pezzo di vita.

È questo lo spirito con cui un numeroso gruppo di amici di Calatafimi Segesta, tutti nati nel 1976, si è ritrovato a cena per una speciale rimpatriata in occasione del cinquantesimo compleanno.

Una serata semplice e speciale allo stesso tempo, fatta soprattutto di ricordi, risate e voglia di stare insieme. Tra una fotografia e un racconto, sono tornati alla memoria gli anni della scuola, le amicizie di allora, le serate trascorse insieme e tanti episodi che il tempo non è riuscito a cancellare.

E così, a distanza di cinquant’anni dalla nascita, sono riapparsi anche i ragazzi di un tempo: spazio alle battute, agli aneddoti, alle risate e persino ai balli, in una serata nella quale l’età anagrafica è sembrata improvvisamente soltanto un dettaglio.

Le vite, nel frattempo, hanno preso strade diverse. Qualcuno è rimasto a Calatafimi, altri si sono trasferiti, costruendo percorsi personali e professionali differenti. Ma ritrovarsi tutti insieme ha dimostrato ancora una volta che certi legami resistono al passare degli anni.

La cena si è trasformata così in una vera festa dell’amicizia, con un brindisi dedicato al mezzo secolo raggiunto e una torta a suggellare il compleanno di una generazione che, almeno per una sera, è tornata indietro nel tempo.

E alla fine è arrivata anche una promessa: non aspettare altri dieci anni per ritrovarsi. Perché 50 anni sono arrivati, sì. Ma la voglia di stare insieme è rimasta quella di sempre.

Nella foto: Accardo Francesca, Accardo Nino, Accardo Tommaso, Aceste Francesco, Adamo Cinzia, Amato Paola, Arena Francesco, Artino Giuseppe, Barone Franco, Bonventre Emiliano, Bruccoleri Caterina, Bruccoleri Emiliano, Calamusa Vito, Calavetta Giuseppe, Caputo Anna, Centineo Annalisa, Costa Piera, Costa Pietro, D’Anna Vito, Di Bartolo Michele, Errante Alberto, Fiorello Antonino, Foderà Maurizio, Fonte Caterina, Gandolfo Giusy, Gandolfo Salvatore, Giurintano Vincenzo, Guida Francesco, Lanno Daniela, Lanno Salvatore, Leo Maria, Maiorana Francesca, Maniscalco Paola, Mazarese Graziella, Nicolosi Lidia, Palmeri Davide, Palmeri Maria, Pampalone Tommaso, Pedone Andrea, Pipitone Marcella, Pirrone Sergio, Pisano Fabio, Placenza Piera, Riserbato Daniele, Rosa Elena, Sanacore Anna, Spatafora Luigi, Suppa Giovanna, Taranto Francesca, Tobia Loredana, Todaro Piera, Todaro Rosanna, Vivona Giuseppe, Vivona Loredana, Volpi Aldo, Vultaggio Giovanna.



