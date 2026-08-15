Omicidio di Ferragosto allo Zen: ucciso un uomo di 45 anni 

15/08/2026 11:21:00





Una notte di festa trasformata in tragedia. Allo Zen un uomo di 45 anni, *Vito Genovese*, è morto nella notte di Ferragosto dopo un’aggressione violenta le cui dinamiche sono ancora da chiarire. Secondo quanto ricostruito finora, la vittima è stata colpita alla testa con un corpo contundente. L’episodio sarebbe avvenuto al culmine di una lite o di un’aggressione. L’allarme è scattato intorno a mezzanotte, dopo diverse chiamate al 112. I carabinieri sono intervenuti in via Costante Girardengo e hanno trovato il corpo a terra. Dell’autore o degli autori del gesto, però, nessuna traccia. Sul posto sono arrivati subito il medico legale per l’ispezione cadaverica e i tecnici del Ris per i rilievi scientifici. I militari hanno avviato gli accertamenti parlando con alcuni residenti e con i familiari di Genovese. Al momento non ci sono indagati ufficiali. Alcune persone sono state comunque condotte in caserma per fornire la loro versione dei fatti: resta da capire se abbiano assistito o partecipato alla colluttazione. Fondamentali per gli investigatori saranno anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, al vaglio degli inquirenti per risalire agli aggressori. L’arma usata non è stata ancora trovata. Le indagini proseguono.