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Cronaca

» Nera
15/08/2026 11:21:00

Omicidio di Ferragosto allo Zen: ucciso un uomo di 45 anni 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-08-2026/omicidio-di-ferragosto-allo-zen-ucciso-un-uomo-di-45-anni-450.jpg

 

 Una notte di festa trasformata in tragedia. Allo Zen un uomo di 45 anni, *Vito Genovese*, è morto nella notte di Ferragosto dopo un’aggressione violenta le cui dinamiche sono ancora da chiarire.   Secondo quanto ricostruito finora, la vittima è stata colpita alla testa con un corpo contundente. L’episodio sarebbe avvenuto al culmine di una lite o di un’aggressione.   L’allarme è scattato intorno a mezzanotte, dopo diverse chiamate al 112. I carabinieri sono intervenuti in via Costante Girardengo e hanno trovato il corpo a terra. Dell’autore o degli autori del gesto, però, nessuna traccia.   Sul posto sono arrivati subito il medico legale per l’ispezione cadaverica e i tecnici del Ris per i rilievi scientifici. I militari hanno avviato gli accertamenti parlando con alcuni residenti e con i familiari di Genovese.   Al momento non ci sono indagati ufficiali. Alcune persone sono state comunque condotte in caserma per fornire la loro versione dei fatti: resta da capire se abbiano assistito o partecipato alla colluttazione.   Fondamentali per gli investigatori saranno anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, al vaglio degli inquirenti per risalire agli aggressori. L’arma usata non è stata ancora trovata. Le indagini proseguono.



Native | 11/08/2026
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Native | 10/08/2026
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