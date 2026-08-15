San Giuliano, spettacolo sulla spiaggia: si schiudono le uova di Caretta caretta

15/08/2026 18:55:00

Ferragosto con sorpresa sulla spiaggia di San Giuliano. Mentre il litorale era affollato da bagnanti e famiglie, dalla sabbia sono spuntate le piccole tartarughe Caretta caretta. Pochi centimetri, molta strada da fare e un intero mare davanti.

È accaduto sulla spiaggia libera di San Giuliano, nel territorio di Erice, nei pressi della postazione degli assistenti bagnanti dell’Aquarius.

Sono stati proprio i bagnini ad accorgersi della schiusa e ad avvisare immediatamente la Guardia Costiera, consentendo di mettere rapidamente in sicurezza l’area.

L'intervento della Guardia Costiera

Sul posto sono arrivati gli operatori della Sezione Operativa della Guardia Costiera, che hanno seguito con attenzione il percorso delle piccole tartarughe appena nate.

La scena, inevitabilmente, ha richiamato l’attenzione di adulti e bambini presenti sulla spiaggia. Le tartarughine sono state accompagnate e protette nel loro primo tragitto dalla sabbia fino al mare, evitando che la presenza delle persone potesse ostacolarne il percorso.

Uno di quei momenti nei quali, per qualche minuto, ombrelloni, cellulari e programmi di Ferragosto passano in secondo piano.

Il primo viaggio verso il Mediterraneo

La Caretta caretta è la tartaruga marina più comune nel Mediterraneo e negli ultimi anni le nidificazioni lungo le coste siciliane sono diventate sempre più frequenti.

La schiusa rappresenta però una delle fasi più delicate. I piccoli, appena usciti dal nido, devono raggiungere rapidamente il mare e possono essere disorientati dalle luci artificiali, dalla presenza di persone o da ostacoli sulla spiaggia.

Per questo è importante non toccare gli animali e segnalare immediatamente la presenza di nidi o esemplari in difficoltà alla Guardia Costiera.

Una buona notizia per il mare di Trapani

L'episodio di San Giuliano è anche un piccolo segnale della straordinaria biodiversità delle coste della provincia di Trapani.

Pochi giorni fa, nelle acque di Marsala, un'altra tartaruga marina in difficoltà era stata soccorsa al largo di Isola Lunga e affidata alle cure del centro specializzato di Favignana.

Questa volta, invece, la storia comincia dalla sabbia: decine di metri da percorrere, il mare davanti e una minuscola tartaruga che parte per il viaggio più importante della sua vita.



