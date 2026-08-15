Furti d'auto, nel trapanese 179 vetture rubate in un anno: sono oltre 15mila in Sicilia

15/08/2026 20:00:00

Sono 179 le auto rubate in provincia di Trapani in un anno, secondo l’analisi di Facile.it sui dati del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Un dato che colloca il territorio trapanese tra le province siciliane con il minor numero di furti di autovetture, davanti soltanto a Enna, dove le vetture sottratte sono state 84, e a Caltanissetta, con 190.

Oltre 20 mila mezzi rubati in Sicilia

Il fenomeno assume dimensioni decisamente più ampie se si guarda all’intera Sicilia. In dodici mesi sono state rubate 15.555 auto e oltre 4.800 tra moto e motorini, per un totale superiore a 20.400 mezzi sottratti.

La Sicilia è così la terza regione italiana per numero di auto rubate, preceduta da Campania e Lazio.

Trapani, 179 auto rubate

La graduatoria regionale dei furti d’auto vede nettamente in testa Palermo, con 7.393 vetture sottratte, seguita da Catania con 5.709.

A distanza seguono Siracusa, con 742 furti, Messina con 678, Ragusa con 324 e Agrigento con 248. Poi Caltanissetta con 190, Trapani con 179 ed Enna con 84.

Il dato trapanese, pur risultando tra i più bassi dell’Isola, fotografa comunque un fenomeno che continua a interessare il territorio e che durante i mesi estivi può diventare particolarmente rilevante, anche per la maggiore presenza di veicoli nelle località turistiche e balneari.

Motocicli, Palermo e Catania in testa

La situazione cambia leggermente se si considerano i motocicli. Anche in questo caso Palermo occupa il primo posto con 1.699 furti, seguita da Catania con 1.330. Al terzo posto si colloca Messina con 188.

Per quanto riguarda invece i ciclomotori, Trapani sale sul podio regionale: sono 180 quelli rubati in un anno, alle spalle di Palermo, con 495 furti, e Catania, con 219.

In Sicilia solo il 15,3% assicura l’auto contro il furto

A fronte dei numeri elevati, emerge anche un altro dato. Secondo l’Osservatorio di Facile.it, in Sicilia soltanto il 15,3% degli automobilisti ha scelto di tutelare la propria vettura con una polizza contro il furto.

Una percentuale che può essere letta anche alla luce del costo delle assicurazioni: nel Mezzogiorno le tariffe risultano mediamente più elevate rispetto ad altre aree del Paese.

I consigli per evitare i furti durante l’estate

In vista delle vacanze estive, Facile.it ha diffuso anche un vademecum con alcuni accorgimenti per ridurre il rischio di furto.

Il primo consiglio è scegliere con attenzione dove parcheggiare, evitando aree isolate, poco illuminate o nascoste e preferendo, quando possibile, luoghi sorvegliati e dotati di videosorveglianza.

Niente oggetti in vista

È inoltre importante non lasciare borse, sacchetti, monetine, cavetti o altri oggetti nell’abitacolo. Anche elementi di scarso valore possono attirare l’attenzione dei ladri e provocare danni alla vettura, come la rottura di un finestrino o di una serratura.

Secondo i dati riportati da Facile.it, i furti su auto in sosta sono un fenomeno tutt’altro che marginale: in Italia ne avvengono circa 12 ogni ora, oltre 100 mila all’anno.

Attenzione a chiavi e telecomandi

Tra le tecniche utilizzate dai ladri c’è anche la clonazione del telecomando dell’auto. Per ridurre il rischio, viene suggerito, quando possibile, di utilizzare la chiave per chiudere il veicolo e di ricorrere a dispositivi meccanici aggiuntivi, come bloccasterzo e blocca pedali.

Una precauzione che vale anche in spiaggia: evitare di lasciare le chiavi incustodite sotto l’ombrellone quando si entra in acqua.

La polizza contro il furto

L’ultimo consiglio riguarda la possibilità di sottoscrivere una garanzia contro il furto, aggiuntiva rispetto alla normale RC auto. La copertura può tutelare il proprietario sia in caso di furto totale o parziale del veicolo sia per i danni provocati durante un tentativo di scasso.

Il costo varia in base al valore dell’auto e alla città di residenza. Secondo Facile.it, il prezzo medio in Italia è poco superiore ai 108 euro, una cifra che può risultare decisamente inferiore al costo necessario per sostituire un veicolo rubato.



