Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Mezzogiorno
15/08/2026 08:45:00

Targhe polacche a Napoli, il trucco anti-Rc auto che ora rischia di sbarcare anche in Sicilia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-08-2026/1786775633-0-targhe-polacche-a-napoli-il-trucco-anti-rc-auto-che-ora-rischia-di-sbarcare-anche-in-sicilia.jpg

Il Mezzogiorno paga l'assicurazione più cara d'Italia, e a Napoli in migliaia hanno trovato una scorciatoia: immatricolare l'auto in Polonia. Varsavia ha avviato 500 cause legali per 80 milioni di euro di risarcimenti, e il fenomeno comincia a fare scuola.

Intestarla a una società polacca e poi prenderla a noleggio a lungo termine dalla stessa società, restando di fatto l'unico utilizzatore del mezzo.  Sulla carta è legale — sfrutta un vuoto normativo — ma che nella sostanza serve a un solo scopo: pagare meno la Rc auto. Il risparmio è tutt'altro che simbolico: una polizza polacca costa tra i 600 e gli 800 euro il primo anno e scende a circa 350 euro dal secondo, contro i quasi 600 euro minimi di una polizza napoletana. Secondo l'Aci, nel 2025 in provincia di Napoli sono state iscritte oltre 14mila targhe estere, e in tutta Italia circolano ormai 68.228 targhe polacche — quasi tutte concentrate nel capoluogo campano.

Il problema è che qualcuno, alla fine, paga per davvero. È il fondo di garanzia polacco, il Pbuk, a coprire gli incidenti causati da questi veicoli quando l'assicurazione italiana non basta o non risponde: nel 2024 ha versato circa 1,5 milioni di euro per 514 sinistri, saliti nel 2025 a 1.300 incidenti e oltre 4,2 milioni di euro di risarcimenti. Tra il 2021 e il 2025 la spesa complessiva del fondo per sinistri legati all'Italia è cresciuta di circa dieci volte, e oggi rappresenta il 44% del totale dei pagamenti Pbuk, contro il 10% di quattro anni fa.

Dal punto di vista normativo, dal 2022 l'Italia vieta ai residenti di circolare con veicoli immatricolati all'estero senza reimmatricolazione nazionale — ma la legge esclude i veicoli a noleggio, ed è proprio questa eccezione a essere sfruttata su larga scala. Varsavia, dal canto suo, sta preparando contromisure: revisioni con documentazione fotografica obbligatoria e meccanismi di cancellazione automatica per i veicoli senza assicurazione o revisione in regola. Nel frattempo, a Napoli spuntano già le prime alternative: targhe ceche e bulgare, segno che il trucco si adatta più in fretta delle norme che dovrebbero contenerlo.

 

Perché la vicenda riguarda anche la nostra provincia

Il caso partenopeo non è un'anomalia isolata: è il sintomo più visibile di uno squilibrio che pesa su tutto il Mezzogiorno, Trapani compresa. Secondo i dati Ivass più recenti, la Rc auto in Sicilia costa in media 409 euro a polizza, contro premi sensibilmente più bassi in gran parte del Centro-Nord. Nella nostra provincia il premio medio si attesta a circa 387 euro — meno di Catania (439 euro), Messina (428) e Palermo (422), ma comunque ben sopra la media nazionale. Sono proprio questi differenziali di prezzo, legati a incidentalità, sinistrosità storica e densità di popolazione, ad alimentare la ricerca di scorciatoie come quella polacca. Per ora il fenomeno resta concentrato nell'area napoletana, ma la logica economica che lo ha generato — assicurazioni care in territori con redditi medi più bassi — è la stessa che caratterizza buona parte del Sud, Sicilia occidentale inclusa. Non è un caso che le compagnie assicurative e le associazioni dei consumatori guardino con attenzione a come evolverà la vicenda: un giro di vite insufficiente rischia di trasformare un'anomalia partenopea in un modello esportabile, con conseguenze dirette anche sui premi che i cittadini della provincia di Trapani pagano ogni anno per assicurare la propria auto.



Native | 11/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2026/1785310477-0-agosto-risuona-a-selinunte.jpg

Agosto risuona a Selinunte

Un Roy Paci inedito in chiave jazz, Alan Sorrenti intramontabile, gli omaggi ai Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, le note caraibiche e i riff energetici. Il mese di agosto è da segnare in calendario perché ogni...







Native | 11/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2026/1785310477-0-agosto-risuona-a-selinunte.jpg

Agosto risuona a Selinunte

Native | 10/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-08-2026/1786025611-0-dal-2-agosto-nuove-regole-sull-ai-il-marketing-delle-pmi-siciliane-rischia-piu-di-quanto-pensa.jpg

Dal 2 agosto nuove regole sull'AI: il marketing delle PMI siciliane...

Native | 08/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-08-2026/1785827586-0-nella-kasbah-di-mazara-apre-la-pizzeria-contemporanea-di-luciano-dado.jpg

Nella Kasbah di Mazara apre la pizzeria contemporanea di Luciano Dado