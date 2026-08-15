Meteo Sicilia a Ferragosto: sole e 32 gradi a Trapani, temporali e allerta gialla nella Sicilia orientale

15/08/2026 10:17:00

Ferragosto divide la Sicilia in due. A Trapani e sulla costa occidentale oggi, sabato 15 agosto, domina il sole, con temperature pienamente estive ma senza picchi eccezionali: nel capoluogo si arriverà intorno ai 31-32 gradi. Dall’altra parte dell’Isola, invece, il quadro è più movimentato: temporali sono previsti sulla Sicilia orientale e la Protezione Civile ha disposto l’allerta gialla in diverse zone.

Niente Ferragosto rovinato, dunque, almeno nel Trapanese. Per chi ha programmato mare, grigliata o entrambe le cose – possibilmente non nello stesso punto della spiaggia – il tempo sarà dalla parte dei vacanzieri.

Trapani, Ferragosto con sole e 32 gradi

Alle 7 del mattino a Trapani la temperatura è di circa 22 gradi, con cielo prevalentemente soleggiato.

Nel corso della giornata il termometro salirà fino a 31-32 gradi, mentre la minima si manterrà tra 22 e 26 gradi a seconda delle zone e della vicinanza al mare.

Le previsioni orarie indicano circa 31 gradi tra le 13 e le 15, con umidità attorno al 65-70 per cento. Il caldo, quindi, si farà sentire soprattutto per l’umidità, ma resterà lontano dai valori estremi registrati in altre fasi dell’estate.

Anche nell’interno della provincia farà più caldo: a Castelvetrano sono previste punte attorno ai 33 gradi.

Vento di maestrale, senza eccessi

Sul Trapanese soffieranno venti prevalentemente da nord-ovest, deboli o moderati.

A Trapani città, nelle ore centrali, sono previste velocità attorno ai 10-15 chilometri orari, con raffiche che potranno raggiungere i 20-25.

Una ventilazione che contribuirà a rendere più sopportabile il caldo lungo la costa.

Mare tranquillo a Trapani

Buone notizie anche per chi trascorrerà Ferragosto in mare.

Lungo la costa di Trapani le condizioni sono previste generalmente tranquille, con mare poco mosso o quasi calmo nelle zone più riparate.

Il bollettino marino di Weather Sicily non segnala condizioni particolarmente severe per la provincia, mentre le raffiche più forti sull’Isola sono attese nell’Ennese.

Come sempre, chi si sposta verso Egadi e Pantelleria farà bene a controllare le condizioni locali e gli aggiornamenti delle compagnie di navigazione prima della partenza.

Temporali e allerta gialla nella Sicilia orientale

La situazione cambia spostandosi verso est.

Il bollettino di criticità della Protezione Civile nazionale indica per oggi allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico in diverse zone della Sicilia orientale.

Le aree interessate sono il settore sud-orientale sul versante dello Stretto di Sicilia, il nord-est ionico, il nord-est tirrenico con le isole Eolie, il bacino del Simeto e il settore sud-orientale ionico.

Sono previsti rovesci o temporali a evoluzione diurna, con quantitativi generalmente deboli e localmente moderati.

La provincia di Trapani non rientra nelle zone siciliane interessate dall’allerta gialla.

Caldo nelle zone interne

Resta invece l’attenzione per le temperature.

Il bollettino meteorologico nazionale segnala valori massimi elevati sulle pianure interne del Sud, Sicilia compresa.

Le segnalazioni meteorologiche disponibili indicano inoltre una condizione di attenzione per temperature massime elevate nelle aree interne siciliane durante le ore centrali della giornata.

Sulle coste occidentali il mare e la ventilazione manterranno invece valori più contenuti.

Incendi, prudenza massima

Resta inevitabilmente alta anche l’attenzione sul fronte degli incendi.

Dopo settimane di caldo e con la vegetazione ormai molto secca, le condizioni ambientali restano favorevoli alla propagazione delle fiamme.

A Ferragosto vale quindi la solita raccomandazione, che dovrebbe essere superflua ma purtroppo non lo è: niente fuochi nelle aree vietate, niente mozziconi abbandonati e massima attenzione nelle campagne e nelle zone di vegetazione secca.

Per il Trapanese, al momento della pubblicazione, non è stato possibile reperire sul portale regionale il nuovo avviso incendi del 15 agosto 2026: evitiamo quindi di attribuire un livello di pericolosità non ancora verificato.

Domenica ancora sole a Trapani

Il bel tempo continuerà anche domenica 16 agosto.

A Trapani sono previsti ancora circa 32 gradi, con minima sui 21. Lunedì 17 e martedì 18 le massime dovrebbero salire leggermente fino a 33 gradi.

Anche mercoledì 19 il quadro rimarrà prevalentemente soleggiato.

Insomma, la coda del ponte di Ferragosto non presenta, al momento, particolari sorprese sulla Sicilia occidentale.

Il cambiamento potrebbe arrivare dopo il 20 agosto

Il primo segnale interessante compare tra giovedì 20 e venerdì 21 agosto.

Giovedì è previsto un aumento della nuvolosità, mentre venerdì le elaborazioni disponibili iniziano a indicare la possibilità di qualche rovescio anche nel Trapanese.

È ancora troppo presto per parlare di una vera svolta: la previsione dovrà essere confermata nei prossimi aggiornamenti.

Ma dopo settimane di sole quasi senza interruzioni è almeno un segnale.

Per oggi, invece, Ferragosto a Trapani resta molto semplice da raccontare: sole, mare e 32 gradi. Agosto, insomma, non farà scherzi. Almeno meteorologici.



