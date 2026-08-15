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Lettere & Opinioni
15/08/2026 11:00:00

Trapani: "Grazie a al personale di Neurologia del Sant'Antonio Abate" 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-08-2026/trapani-grazie-a-al-personale-di-neurologia-del-sant-antonio-abate-450.jpg

Gentile direttore di Tp24, 

Siamo ormai abituati a sentire e a leggere ogni giorno tante cose brutte, al punto che rischiamo di dimenticarci di raccontare anche quelle belle.

È proprio per questo che oggi vorrei chiedervi di pubblicare queste poche righe, come piccolo gesto di gratitudine verso l’Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani e, in particolare, verso il reparto di Neurologia.

 

Era il 24 giugno 2024 quando mio marito venne ricoverato. In appena 24 ore arrivò la diagnosi: sindrome di Guillain-Barré, una rara malattia autoimmune nella quale il sistema immunitario attacca erroneamente i nervi periferici.

Da quel momento è iniziato un percorso difficile, fatto di paura, preoccupazione e tanta incertezza. Mio marito ha trascorso circa un mese nel reparto di Neurologia.

 

Ma proprio in quel periodo abbiamo incontrato qualcosa che, nei momenti più difficili, può davvero fare la differenza: persone preparate, professionali e, soprattutto, profondamente umane.

Medici, infermieri e tutto il personale del reparto ci sono stati vicini non soltanto dal punto di vista sanitario, ma anche umano. Ci hanno sostenuto, rassicurato e accompagnato durante quei giorni che, per la nostra famiglia, non sono stati affatto facili.

Grazie.

 

Grazie per la professionalità, per la competenza, per la pazienza e per quella vicinanza umana che non è affatto scontata.

Oggi, a distanza di tempo, sentiamo il bisogno di raccontare questa storia perché crediamo che, così come si raccontano gli errori e le cose che non funzionano, sia giusto raccontare anche quando qualcosa funziona bene.

E soprattutto è giusto dire grazie a chi, ogni giorno, fa il proprio lavoro con competenza, dedizione e cuore.

Grazie all’Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani e a tutto il reparto di Neurologia.

 

Carmela Candela



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