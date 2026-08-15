Marsala, chiude dopo 46 anni lo storico negozio Ikebana

15/08/2026 08:31:00

Quarantasei anni dietro un bancone sono quasi mezzo secolo di Marsala. Generazioni di clienti, mode che cambiano, famiglie che crescono, una città che si trasforma. Adesso per lo storico negozio Ikebana è arrivato il momento di abbassare definitivamente la saracinesca.

L'annuncio è arrivato direttamente dalle titolari, due sorelle che hanno affidato a un lungo e affettuoso messaggio il saluto ai clienti, agli amici e a quanti in questi decenni hanno accompagnato la loro attività.

«Con un misto di profonda emozione e orgoglio, io e mia sorella desideriamo informarvi che, dopo 46 meravigliosi anni, la nostra attività ha chiuso le sue porte», scrivono.

Quarantasei anni di attività a Marsala

Non è soltanto la chiusura di un esercizio commerciale. Quando un negozio attraversa 46 anni di vita di una città finisce inevitabilmente per diventare anche un pezzo della sua memoria quotidiana.

Le titolari ricordano l'inizio dell'avventura, quasi mezzo secolo fa, «con sogni grandi, tanta buona volontà e la speranza di creare qualcosa di speciale nel nostro territorio».

Da allora sono passati migliaia di clienti. E il rapporto, spiegano nel loro messaggio, è andato ben oltre quello tra chi vende e chi compra.

«In questi 46 anni, voi non siete stati solo nostri clienti, ma parte integrante della nostra famiglia allargata. Siete stati con noi nei momenti di gioia e in quelli più complessi, sostenendoci con la vostra fedeltà e il vostro calore quotidiano».

"Il negozio è stato un punto di ritrovo"

È forse questa la frase che racconta meglio cosa significhi la scomparsa di una delle attività commerciali storiche di Marsala: «Il negozio è stato molto più di un luogo di lavoro: è stato un punto di ritrovo, di scambio e di crescita».

Una storia cominciata quando Marsala era molto diversa da quella di oggi. In 46 anni è cambiato il commercio, sono arrivate la grande distribuzione e poi Internet, gli acquisti online e i social. Sono cambiate le abitudini e sono cambiati i centri delle città. I negozi storici, però, sono rimasti per molto tempo dei piccoli punti fermi, luoghi nei quali il rapporto personale continuava a contare almeno quanto ciò che si acquistava.

E proprio ai rapporti umani è dedicata gran parte del saluto di Ikebana.

«Portiamo nel cuore ricordi preziosi che custodiremo gelosamente per sempre. Ringraziamo sinceramente chi ci ha dato fiducia fin dal primo giorno e chi si è unito a noi lungo il cammino; senza di voi, tutto questo non sarebbe stato possibile».

"Adesso un nuovo capitolo"

La decisione, precisano le titolari, «non è stata presa a cuor leggero». Ma dopo quasi mezzo secolo è arrivato il momento di fermarsi.

«Ora è giunto il momento per noi di iniziare un nuovo capitolo, di prenderci cura del nostro tempo e di riposare un po', ma lo faremo portando con noi l'immenso tesoro di umanità e di affetto che abbiamo ricevuto in questi anni».

Infine, il saluto: «Vi salutiamo con un abbraccio simbolico, ringraziandovi ancora una volta per aver fatto parte della nostra storia. Con stima e affetto».

Finisce così una storia commerciale durata 46 anni. E quando a Marsala chiude un negozio che c'era da così tanto tempo succede una cosa curiosa: anche chi magari non entrava più da anni, passando davanti a quella saracinesca abbassata, si accorge improvvisamente che gli manca qualcosa.

Perché i negozi storici non occupano soltanto locali. Occupano un piccolo spazio nella memoria delle città.



