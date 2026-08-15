Trapani, il carcere e le sue pene

15/08/2026 06:00:00

C'è un'immagine che in questi giorni arriva dal carcere Pietro Cerulli di Trapani e che, più di altre, racconta la distanza tra ciò che il carcere dovrebbe essere e ciò che rischia di diventare: una persona chiusa per gran parte della giornata dentro una cella, in una struttura dove vengono segnalati problemi di sovraffollamento, condizioni igieniche difficili, carenze di personale e una forte limitazione delle attività.

L'acqua dai rubinetti, la muffa, il caldo, le celle affollate sono la parte più visibile del problema. Ma forse non sono la parte più importante.

Perché il carcere non è soltanto un edificio. È il luogo nel quale lo Stato decide come privare una persona della propria libertà dopo che quella persona ha commesso un reato.

E allora la domanda diventa inevitabile: che cosa dovrebbe accadere a un uomo o a una donna durante il tempo trascorso dietro quelle mura?





La pena non è soltanto una porta chiusa

Il carcere nasce anche dalla necessità di proteggere la società da chi ha commesso un reato. La libertà viene tolta perché una responsabilità deve essere riconosciuta e una pena deve essere scontata.

Ma l'ordinamento italiano ha scelto di non fermarsi alla punizione.

L'articolo 27 della Costituzione stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è, quindi, una concessione.

È il modello sul quale dovrebbe funzionare il carcere italiano.

Il problema è capire quanto sia possibile applicarlo quando la quotidianità penitenziaria è dominata dall'emergenza.





A Trapani il problema è concreto

Al Pietro Cerulli il problema del sovraffollamento emerge anche dall'ultima visita della Camera Penale di Trapani.

Secondo quanto rilevato dai penalisti durante la visita del 5 agosto, nel carcere erano presenti circa 570 detenuti, a fronte di una capienza effettivamente utilizzabile stimata in circa 480 posti. Si tratta quindi di una rilevazione della Camera Penale, non di un dato ministeriale sulla capienza regolamentare.

La distinzione è importante perché il numero dei posti regolamentari non coincide necessariamente con quelli che possono essere realmente utilizzati.

E dietro quei numeri ci sono persone.

Nel reparto Mediterraneo, secondo la Camera Penale, alcune celle ospitano quattro o cinque detenuti e in diversi casi lo spazio disponibile non garantirebbe il parametro minimo previsto. A questo si aggiungono le segnalazioni sull'acqua che uscirebbe dai rubinetti di colore marrone, sulla presenza di muffa e sulle condizioni generali degli ambienti.

Ma il problema più profondo riguarda forse il tempo.





Quando il tempo diventa isolamento

Nel reparto Mediterraneo i detenuti avrebbero a disposizione quattro ore d'aria al giorno, organizzate attraverso turnazioni, mentre per le restanti venti ore rimarrebbero nelle proprie stanze. Una condizione che, durante l'estate, diventa ancora più pesante a causa delle temperature e della riduzione delle attività.

Mancano inoltre, secondo quanto denunciato dalla Camera Penale, una palestra e adeguati spazi comuni. Le attività destinate alla socializzazione e al reinserimento sarebbero fortemente limitate.

È qui che la questione del degrado smette di essere soltanto una questione edilizia.

Perché un carcere non è semplicemente un edificio nel quale tenere delle persone fino alla fine della loro pena.

Almeno non secondo il modello previsto dalla Costituzione.





Punire o recuperare?

Qui comincia la parte più difficile della discussione.

Perché parlare di recupero non significa cancellare il reato. Non significa dimenticare chi ha subito un danno. Non significa trasformare la pena in una sorta di percorso di benessere per chi ha sbagliato.

Significa porsi una domanda molto più concreta:

quando quella persona avrà finito di scontare la pena, vogliamo che sia nelle condizioni di non commettere nuovamente un reato?

La risposta dovrebbe essere sì.

Ed è proprio qui che la rieducazione smette di essere una parola astratta e diventa una questione di sicurezza.

Se una persona entra in carcere senza un'istruzione adeguata, senza un lavoro, con problemi di dipendenza o con una situazione familiare compromessa, la semplice permanenza dietro le sbarre non risolve automaticamente nessuno di questi problemi.

Il tempo passa.

Ma il tempo, da solo, non rieduca.





Recuperare una persona è davvero possibile?

La domanda successiva è ancora più difficile.

È possibile recuperare una persona in un ambiente che non riesce a offrirle gli strumenti per farlo?

La risposta non può essere semplicemente sì o no.

Il carcere non può garantire che ogni detenuto cambi. La responsabilità individuale rimane. Esistono persone che possono non voler intraprendere alcun percorso e altre per le quali il reinserimento è particolarmente complesso.

Ma se la rieducazione è un principio costituzionale, lo Stato dovrebbe almeno mettere a disposizione gli strumenti perché quel percorso possa essere tentato.

Formazione. Lavoro. Istruzione. Assistenza sanitaria. Supporto psicologico. Trattamento delle dipendenze. Relazioni familiari. Attività.

Non sono dettagli.

Sono gli strumenti attraverso i quali una persona può provare a costruire qualcosa che prima non aveva.





Il lavoro come possibilità di ripartenza

Tra gli strumenti del trattamento penitenziario c'è il lavoro.

E non è difficile capire perché possa avere un ruolo centrale.

Imparare un mestiere significa avere una competenza da portare fuori dal carcere. Significa confrontarsi con responsabilità e regole diverse da quelle della vita detentiva. Significa, in alcuni casi, avere una possibilità concreta di mantenersi una volta terminata la pena.

Il Ministero della Giustizia considera il lavoro uno degli elementi del trattamento rieducativo e lo collega al percorso di reinserimento sociale. In un documento ministeriale vengono inoltre richiamati dati sulla differenza dei tassi di recidiva tra detenuti coinvolti in attività lavorative e la media complessiva del campione considerato.

I numeri, come sempre, vanno letti con attenzione e senza trasformarli in una relazione automatica di causa ed effetto.

Ma il principio rimane.

Dare a una persona qualcosa da costruire può essere più utile, anche per la sicurezza, che limitarsi ad aspettare che il tempo della pena finisca.





Il giorno in cui il cancello si apre

Immaginiamo il giorno in cui la pena finisce.

Il cancello si apre. Una persona torna libera.

Che cosa porta con sé?

Se durante gli anni di detenzione ha avuto la possibilità di studiare, lavorare, affrontare una dipendenza, ricevere assistenza, ricostruire rapporti familiari e imparare qualcosa che possa trasformarsi in un lavoro, esiste almeno una base sulla quale costruire il ritorno alla vita normale.

Se invece il carcere è stato soprattutto isolamento, inattività e sopravvivenza quotidiana, cosa cambia davvero rispetto al giorno in cui quella persona è entrata?

È questa la contraddizione più grande.

Una pena che non prova a cambiare nulla rischia di limitarsi a spostare il problema nel tempo.

La persona resta dentro per un periodo determinato. Poi torna fuori. E la società la ritrova.





Il problema non è soltanto dei detenuti

C'è poi un altro aspetto che spesso rimane ai margini.

Un carcere in difficoltà non mette in difficoltà soltanto chi è detenuto. Mette in difficoltà anche chi ci lavora.

Gli agenti di Polizia Penitenziaria devono garantire sicurezza e ordine. Gli educatori devono costruire percorsi individuali. Il personale sanitario deve occuparsi di persone che possono avere problemi fisici, psichici o legati alle dipendenze. Gli avvocati devono poter garantire il diritto di difesa.

Sono funzioni diverse, ma dipendono tutte dalla possibilità concreta di lavorare in condizioni adeguate.

E al Cerulli la carenza di personale è stata segnalata sia dalla Camera Penale sia dalle organizzazioni sindacali. La stessa Camera Penale ha sottolineato l'impegno quotidiano della direzione e della Polizia Penitenziaria, precisando che il problema non può essere ricondotto semplicemente a chi lavora all'interno dell'istituto.

È un passaggio importante.

Perché se un sistema è in difficoltà, chi lo manda avanti ogni giorno ne diventa a sua volta una delle vittime.





Trapani non è un caso isolato

Quello che accade a Trapani si inserisce in una difficoltà che riguarda l'intero sistema penitenziario italiano.

Secondo il XXII Rapporto di Antigone, al 30 aprile 2026 nelle carceri italiane erano presenti 64.436 persone, a fronte di 46.318 posti realmente disponibili. Il tasso reale di sovraffollamento era del 139,1 per cento.

Trapani, dunque, non è un'isola.

Ma il Cerulli permette di osservare da vicino un problema che spesso, quando viene raccontato attraverso statistiche nazionali, rischia di diventare astratto.

570 persone.

480 posti effettivamente utilizzabili secondo la rilevazione della Camera Penale.

Venti ore al giorno trascorse in cella nel reparto Mediterraneo.

Numeri che diventano improvvisamente volti, giornate, stanze e attese.





La rieducazione è anche sicurezza

Forse è questo il punto più difficile da accettare nel dibattito sul carcere.

La parola "rieducazione" viene talvolta percepita come qualcosa che appartiene alla solidarietà, alla sensibilità sociale, persino al buonismo.

Ma può essere letta in un altro modo.

La rieducazione è anche una politica di sicurezza.

Se una persona esce dal carcere con una maggiore possibilità di trovare un lavoro, con una dipendenza affrontata, con una formazione acquisita e con una rete sociale più solida, può avere strumenti diversi per costruire una vita lontana dal reato.

Non significa che il risultato sia garantito.

Significa che esiste una possibilità.

E se quella possibilità viene ignorata, la società non diventa automaticamente più sicura.





La domanda che rimane

Ed è qui che il carcere di Trapani diventa qualcosa di più di una notizia locale.

Diventa uno specchio.

Guardando il Cerulli possiamo parlare dell'acqua marrone, delle celle sovraffollate, del caldo, delle carenze di personale e della necessità di interventi strutturali.

Sono problemi concreti e vanno affrontati.

Ma possiamo anche porci una domanda più profonda: che cosa vogliamo che accada a una persona durante gli anni in cui sconta la propria pena?

Vogliamo soltanto che rimanga dentro?

Oppure vogliamo che, per quanto possibile, esca diversa da come è entrata?

La risposta non è soltanto una questione di civiltà.

È anche una questione di sicurezza.





Il giorno dopo

Alla fine, forse, il modo migliore per giudicare un carcere non è soltanto guardare quanto bene riesca a tenere una persona dentro.

Bisognerebbe guardare anche a ciò che accade quando quella persona esce.

Perché prima o poi, per la maggior parte dei detenuti, quel giorno arriva.

E quando il cancello si apre, la pena è finita.

Ma la storia continua. Continua per chi torna libero, per la sua famiglia, per le sue vittime e per la comunità nella quale quella persona rientrerà.

È per questo che parlare di rieducazione non significa essere indulgenti.

Significa chiedersi se vogliamo un carcere che conservi il problema fino alla fine della pena, oppure un carcere che provi davvero a modificarlo.

La differenza, alla fine, non rimane dentro le mura del Pietro Cerulli.

Arriva fuori. In mezzo a tutti noi.





Beatrice Progni



