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» Dai Comuni
15/08/2026 10:39:00

San Vito Lo Capo, il Ferragosto del lutto. Il sindaco La Sala: «Viviamolo con sobrietà e rispetto»

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-08-2026/san-vito-lo-capo-il-ferragosto-del-lutto-il-sindaco-la-sala-viviamolo-con-sobrieta-e-rispetto-450.jpg

È un Ferragosto diverso quello che vive oggi, 15 agosto, San Vito Lo Capo. Dopo la tragedia al depuratore e la morte di Davide Anselmo e Francesco Bulgarella, niente grandi festeggiamenti pubblici e un invito alla sobrietà. A rivolgerlo alla comunità e ai tanti turisti presenti è il sindaco Francesco La Sala.

«Quest'anno la comunità sanvitese è chiamata a vivere il Ferragosto in maniera più sobria e meno festosa, a motivo di quanto accaduto in questi giorni e che ha segnato ciascuno di noi», scrive il primo cittadino nel suo messaggio di auguri.

Il riferimento è alla tragedia avvenuta il 13 agosto al depuratore di Tonnara del Secco, dove hanno perso la vita Davide Anselmo, operaio di 45 anni, e Francesco Bulgarella, soccorritore del 118 intervenuto per prestare aiuto.

 

«La vita ci insegna a non dare nulla per scontato»

 

La Sala invita cittadini e visitatori a trascorrere la giornata «all'insegna della convivialità, del riposo e della condivisione con le persone più care».

Poi una riflessione inevitabilmente segnata da quanto accaduto: «Viviamola con intensità, rispetto ed amore come se ogni momento potesse essere l'ultimo. La vita, purtroppo, ci insegna questo».

Per il sindaco, questa consapevolezza significa «amare ogni istante con pienezza, rispettare il tempo e gli altri e custodire la bellezza del presente».

 

Il ringraziamento a chi lavora anche a Ferragosto

 

Nel messaggio c'è anche un ringraziamento alle Forze dell'Ordine, al personale sanitario, ai volontari e a tutti i lavoratori che anche oggi restano in servizio per garantire sicurezza e servizi alla comunità.

Un pensiero particolare va poi alle due vittime della tragedia.

Nel giorno dell'Assunzione di Maria, La Sala affida «le anime dei nostri fratelli Davide e Francesco» alla Vergine, chiedendo conforto per le loro famiglie.

«Viviamo questa festa con la giusta gioia, ma sempre con rispetto reciproco e prudenza», conclude il sindaco.



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