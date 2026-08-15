Tragedia di Ferragosto, muore sedicenne 

15/08/2026 14:44:00

Una notte di Ferragosto trascorsa con la fidanzata e gli amici si è trasformata in tragedia. Un ragazzo di appena 16 anni, residente a Misilmeri, nel Palermitano, è morto all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, dove era arrivato nella notte in arresto cardiaco.

I medici hanno tentato a lungo di rianimarlo. Ogni sforzo, però, si è rivelato inutile: poco dopo le 10 di oggi, 15 agosto, il cuore dell’adolescente ha smesso definitivamente di battere.

La notte con gli amici e l'allarme

Il sedicenne si trovava in una casa di villeggiatura a Sciacca insieme alla fidanzata e ad altri amici. Il gruppo stava trascorrendo insieme la notte di Ferragosto.

A un certo punto è scattato l'allarme. Sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno soccorso il ragazzo, lo hanno intubato e trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II.

Le sue condizioni erano già gravissime e il giovane è arrivato in ospedale in arresto cardiaco.

Le indagini e l'autopsia

Adesso bisognerà capire cosa abbia provocato la morte di un ragazzo di soli 16 anni.

Sulla vicenda indagano i poliziotti del commissariato di Sciacca, che stanno ricostruendo quanto accaduto durante la serata e nelle ore immediatamente precedenti al malore.

Il pubblico ministero di turno ha disposto l'autopsia, che dovrà fornire elementi decisivi sulle cause del decesso. Gli investigatori hanno già ascoltato la fidanzata del sedicenne e potrebbero raccogliere le testimonianze degli altri giovani presenti nella casa.

Secondo le prime informazioni, durante la serata i ragazzi avrebbero consumato alcolici, ma la quantità di alcol riscontrata nel sangue del sedicenne sarebbe stata minima. Saranno quindi gli accertamenti medico-legali e tossicologici a chiarire il quadro.

Al momento non vengono indicate cause certe della morte e ogni ipotesi resta subordinata agli esiti dell'autopsia e delle indagini.



