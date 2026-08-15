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Cronaca
15/08/2026 07:45:00

Terremoto in Indonesia: almeno 20 morti, scatta l'allerta tsunami

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-08-2026/1786773175-0-terremoto-in-indonesia-almeno-20-morti-scatta-l-allerta-tsunami.jpg

Violento terremoto al largo di Flores, nell’Indonesia orientale. Le autorità ordinano l’evacuazione delle aree costiere e invitano la popolazione a raggiungere zone più alte e lontane dal mare.

È di almeno 20 morti, secondo un primo bilancio ancora provvisorio, il bilancio del forte terremoto che ha colpito questa mattina l’Indonesia orientale. Il sisma ha raggiunto la magnitudo 7.7 ed è stato registrato al largo dell’isola di Flores, nella provincia di Nusa Tenggara Orientale.

La scossa è stata registrata alle 5.58 ora locale. Secondo i dati dell’US Geological Survey, l’epicentro si trovava a circa 68 chilometri dalla città di Ende, a una profondità relativamente bassa.

Il numero delle vittime potrebbe quindi aumentare nelle prossime ore, mentre le squadre di emergenza stanno verificando l’entità dei danni provocati dal terremoto. Diverse immagini diffuse dai media locali mostrano edifici danneggiati e persone in fuga dalle zone maggiormente esposte.

 

Allerta tsunami, scatta l'evacuazione

La forte scossa ha fatto scattare anche l'allerta tsunami. L'Agenzia indonesiana di meteorologia, climatologia e geofisica (BMKG) ha segnalato la possibilità di onde comprese tra 0,5 e 3 metri.

Le autorità hanno quindi invitato la popolazione delle aree costiere di Flores a lasciare immediatamente le zone esposte e a dirigersi verso l'entroterra o verso aree sopraelevate.

L'indicazione è quella di allontanarsi per almeno due chilometri dalla costa oppure raggiungere zone collinari situate ad almeno 10 metri di altezza.

A Maumere, sull'isola di Flores, numerose persone hanno già iniziato a spostarsi verso luoghi più sicuri. Anche in altre aree dell'isola sono state segnalate evacuazioni.

 

Prime onde registrate

L'allerta ha trovato conferma nel monitoraggio del mare. Le autorità hanno infatti rilevato onde di tsunami tra i 19 e i 30 centimetri.

Al momento non sono state segnalate ulteriori vittime legate direttamente alle onde, ma la situazione resta sotto stretta osservazione.

Il terremoto ha colpito una delle aree del pianeta maggiormente esposte all'attività sismica e vulcanica. Le operazioni di soccorso e verifica dei danni sono ancora in corso e il bilancio delle vittime, così come quello relativo agli edifici danneggiati, resta provvisorio.



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