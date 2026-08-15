Palermo, tragedia a Ferragosto: 13enne precipita dal nono piano e muore

Agosto risuona a Selinunte
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Tragedia nella mattinata di Ferragosto a Palermo. Una ragazzina di appena 13 anni è morta dopo essere precipitata dal nono piano di un palazzo in via dei Nebrodi, nella zona di Resuttana-San Lorenzo.
L'allarme è scattato questa mattina, sabato 15 agosto. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno tentato di soccorrere la tredicenne, ma ogni intervento si è rivelato inutile.
In via dei Nebrodi sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e gli specialisti della Polizia scientifica, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.
Al momento non sono state rese note le circostanze che hanno determinato la caduta. Gli investigatori stanno dunque lavorando per chiarire la dinamica della tragedia e, fino a quando non emergeranno elementi certi, ogni ipotesi resta prematura.
Una mattina di Ferragosto segnata così da un dramma terribile nel capoluogo siciliano. La vittima aveva soltanto tredici anni.
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