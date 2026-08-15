Ferragosto di risse e alcol a Triscina: quattro minorenni in coma etilico, ventenne ferito alla testa

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Quattro minorenni ricoverati in coma etilico, un ventenne con un forte trauma cranico dopo essere stato colpito durante una rissa e altre tre persone ferite in un incidente stradale. È pesante il bilancio della notte di Ferragosto a Triscina, borgata marinara di Castelvetrano.
Una notte decisamente movimentata, secondo quanto riporta Castelvetrano News, che ha richiesto numerosi interventi di Carabinieri, Polizia e personale del 118, tra abuso di alcol, scontri sulla spiaggia libera e incidenti.
Il dato più preoccupante riguarda quattro minorenni finiti in ospedale dopo avere bevuto quantità eccessive di alcolici.
I giovanissimi sono stati soccorsi e ricoverati all'ospedale di Castelvetrano in condizioni riconducibili al coma etilico. Un episodio che riporta ancora una volta al centro dell'attenzione il consumo di alcol tra giovanissimi, soprattutto nelle grandi notti di festa estive.
Ma non c'è stato soltanto l'alcol. Nel corso della notte si sono verificate anche risse sulla spiaggia libera di Triscina.
In uno degli episodi, un ragazzo di 20 anni è stato colpito al volto con un corpo contundente, riportando un forte trauma cranico e una seria ferita nella zona dell'occhio. Secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe rischiato conseguenze ancora più gravi alla vista.
Il ventenne si trova attualmente in osservazione all'ospedale di Castelvetrano, dove viene sottoposto alle cure e agli accertamenti necessari.
Gli interventi delle forze dell'ordine hanno interessato in particolare via 91 e la spiaggia libera all'altezza della strada 71. Uno dei giovani coinvolti, con il volto sanguinante, aveva ricevuto una prima assistenza dal personale del vicino lido Aloha, che ha poi chiamato i soccorsi.
La rissa, secondo quanto ricostruito, non si sarebbe verificata all'interno del lido ma sulla spiaggia libera.
A completare una notte già complicata c'è stato anche un incidente stradale tra due veicoli, avvenuto nei pressi del rifornimento all'ingresso della borgata.
Nel sinistro sono rimaste leggermente ferite tre persone, due uomini e una donna.
Per Carabinieri, Polizia e sanitari del 118 è stato dunque un Ferragosto di superlavoro. E il bilancio della notte a Triscina racconta il lato meno festoso della ricorrenza: quattro minorenni in ospedale per l'alcol, un ventenne ferito seriamente durante una rissa e tre persone coinvolte nell'incidente stradale.
Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione i diversi episodi e individuare eventuali responsabilità.
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