Favignana, incendio nella notte di Ferragosto al Welcome Terminal: sala d’attesa inagibile

Agosto risuona a Selinunte
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Un incendio è divampato nella notte di Ferragosto al Welcome Terminal di Favignana, nell’area del molo d’imbarco di San Leonardo. Le fiamme hanno danneggiato una parte della struttura e, in particolare, la sala d’attesa, che al momento è stata dichiarata inagibile.
L’allarme è scattato intorno alle 00:45 di oggi, 15 agosto. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco presente sull’isola, impegnata per diverse ore nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area.
L’intervento si è concluso intorno alle 3:30 del mattino.
Le immagini scattate dopo l’incendio mostrano evidenti tracce di fumo e annerimenti sulla facciata del Welcome Terminal, soprattutto in corrispondenza dell’ingresso e della zona interessata dal rogo. L’area danneggiata è stata delimitata con il nastro per impedirne l’accesso.
Ad avere riportato le conseguenze maggiori è stata la sala d’attesa, che non può essere utilizzata.
Al momento non sono state rese note le cause dell’incendio. Saranno gli accertamenti a dover chiarire dove e come siano partite le fiamme.
Nonostante i danni alla struttura, non risultano ripercussioni sui collegamenti marittimi in una delle giornate più delicate dell’estate per l’afflusso turistico alle Egadi.
La biglietteria Liberty Lines continua infatti a funzionare regolarmente e anche le operazioni portuali proseguono senza interruzioni. Partenze e arrivi degli aliscafi, dunque, non sono stati sospesi.
Resta invece inutilizzabile la sala d’attesa del Welcome Terminal, proprio nel pieno del Ferragosto e in una giornata caratterizzata da un intenso movimento di residenti e turisti da e verso Favignana.
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