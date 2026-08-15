Marsala, calcio e integrazione: al "Gaspare Umile" un torneo nel segno dell'inclusione

15/08/2026 02:00:00

Il calcio diventa occasione di incontro, socializzazione e integrazione. È questo il significato del torneo “African Union for Marsala Unity”, in corso al campo Gaspare Umile di Marsala, nato dalla volontà di un gruppo di giovani extracomunitari ospitati e accompagnati da diverse realtà del territorio.

L'iniziativa è sostenuta e organizzata con la collaborazione dell'ASD Atletico Marsala e dell'associazione African Union in Marsala for Unity, insieme alle strutture che seguono quotidianamente i ragazzi.

Sono sei le squadre che stanno partecipando al torneo, composte dai giovani coinvolti nel progetto. A contendersi il titolo nella finalissima, in programma il 16 agosto, saranno Soccer Star e Kandog Beer.

A seguire in modo particolare l'organizzazione della manifestazione è Souwe Amadi, che insieme agli altri partecipanti ha trasformato la propria passione per il pallone in un'opportunità per creare relazioni, conoscersi e vivere in maniera più piena il territorio nel quale abitano.

Una rete di realtà del territorio

Alla realizzazione del torneo hanno contribuito diverse organizzazioni: L'Arca, la Società Cooperativa Sociale Liberi di Intrecciare, il Consorzio Umana Solidarietà, la Cooperativa Aziza, la Cooperativa San Vincenzo I, la MDG Cooperativa Sociale ETS e l'Associazione Gema.

Una collaborazione che testimonia come lo sport possa diventare uno strumento semplice ma efficace per costruire occasioni di incontro tra persone con storie, culture e percorsi differenti.

In questo contesto, il risultato delle partite passa quasi in secondo piano. Il valore dell'iniziativa sta soprattutto nella possibilità di condividere uno spazio, fare squadra, sostenersi a vicenda e vivere insieme un momento di normalità.

Una partita contro i pregiudizi

Il messaggio che arriva dal campo Gaspare Umile è quello di un'integrazione che può partire anche dai gesti più semplici: una partita, una stretta di mano, il tifo dagli spalti, la condivisione di un campo da gioco.

Sono numerosi i giovani che vivono sul territorio, lavorano e cercano quotidianamente di costruire il proprio futuro, rispettando le regole e provando a inserirsi nella comunità che li ha accolti.

Esperienze come il torneo “African Union for Marsala Unity” possono contribuire a conoscersi meglio, superando diffidenze e stereotipi legati alla provenienza e mettendo al centro le persone e le loro storie.

Come accade in ogni comunità, non mancano episodi o comportamenti individuali che possono creare problemi. Ma proprio per questo diventa importante evitare generalizzazioni e non permettere che le azioni di pochi finiscano per cancellare il percorso di tanti giovani che cercano, attraverso il lavoro, l'impegno e il rispetto delle regole, di costruire una vita stabile.

Il 16 agosto la finale

Il torneo del Gaspare Umile assume quindi un significato che va oltre la semplice competizione sportiva. È un piccolo esempio di come il calcio possa diventare un ponte tra culture, favorendo la conoscenza reciproca e creando occasioni concrete di partecipazione alla vita della comunità.

La finale del 16 agosto, tra Soccer Star e Kandog Beer, assegnerà il trofeo. Ma, al di là di chi alzerà la coppa, il risultato più importante sarà quello già raggiunto: portare ragazzi con percorsi diversi a condividere lo stesso campo e lo stesso obiettivo.

Perché, questa volta, a vincere è soprattutto l'idea di stare insieme.



