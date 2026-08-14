Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Sanità
14/08/2026 17:01:00

Ospedale di Marsala: il Movimento Log-In denuncia carenze di personale e strumenti inadeguati

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-08-2026/ospedale-di-marsala-il-moviento-log-in-denuncia-carenze-di-personale-e-strumenti-inadeguati-450.jpg

Sulla situazione dell’ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala, interviene il Movimento Log-In, che parla di una situazione «drammatica e intollerabile» e chiede maggiore attenzione da parte delle istituzioni.

Secondo il movimento, le criticità riguarderebbero diversi aspetti della struttura sanitaria: carenza di personale, strumenti e apparecchiature ritenuti inadeguati e condizioni degli spazi che desterebbero preoccupazione. Un quadro che, nella lettura di Log-In, non sarebbe riconducibile a singoli episodi, ma rappresenterebbe il sintomo di problemi più profondi che interessano l’organizzazione e la gestione della sanità pubblica. Qui un recente approfondimento di Tp24 sull'ospedale di Marsala che riporta la denuncia dell'ex vice sindaco di Marsala, Agostino Licari.

 

Particolarmente netta è la posizione del movimento nei confronti delle responsabilità. «La nostra rabbia non è rivolta in alcun modo al personale sanitario», sottolinea Log-In, evidenziando come medici, infermieri e operatori siano piuttosto chiamati quotidianamente a lavorare in condizioni difficili, cercando comunque di garantire l’assistenza ai pazienti. L’accusa è quindi rivolta a «chi governa e amministra questo sistema», ritenuto responsabile delle condizioni nelle quali gli operatori sono costretti a svolgere il proprio lavoro.

 

Liste d’attesa e sanità a due velocità

 

La denuncia del Movimento Log-In va però oltre la situazione specifica del Paolo Borsellino e si inserisce in una critica più ampia al funzionamento della sanità pubblica siciliana. Nel mirino finiscono le liste d’attesa, la carenza di risorse e il ricorso crescente, secondo il movimento, alla sanità privata o alle cure fuori dalla propria regione. Il rischio indicato è quello di una sanità sempre più divisa tra chi può permettersi di sostenere economicamente le spese necessarie per ottenere rapidamente una prestazione e chi, invece, è costretto ad attendere.

Log-In parla in questo senso di una «privatizzazione strisciante» della sanità, contestando un modello nel quale il diritto alla salute rischierebbe progressivamente di perdere il carattere di diritto universale.

 

Il Paolo Borsellino al centro della denuncia

 

La situazione dell’ospedale marsalese diventa così, secondo il movimento, il simbolo di una difficoltà più generale della rete sanitaria siciliana.

Le segnalazioni già emerse pubblicamente riguardano, in particolare, organico, dotazione tecnologica e condizioni degli ambienti. Aspetti che, se confermati dalle verifiche degli organi competenti, porrebbero interrogativi sulla capacità della struttura di garantire standard adeguati di assistenza e sicurezza tanto per i pazienti quanto per gli stessi operatori.

 

Il Movimento Log-In ribadisce quindi la necessità di intervenire sul presidio ospedaliero e, più in generale, di invertire la rotta sulle politiche sanitarie.

«La difesa dei nostri ospedali, dei presidi locali e dei diritti fondamentali non è negoziabile», afferma il movimento, annunciando l'intenzione di continuare a occuparsi della vicenda e invitando i cittadini a partecipare alle proprie iniziative.

La questione resta dunque aperta e si attende ora un eventuale riscontro da parte dell’ASP e delle istituzioni competenti, chiamate a verificare le criticità segnalate e a chiarire quali interventi siano previsti per l’ospedale Paolo Borsellino.

Il confronto riporta al centro una questione che va oltre Marsala: quali condizioni devono essere garantite negli ospedali pubblici siciliani affinché pazienti e operatori possano contare su strutture, personale e strumenti adeguati?



Native | 11/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2026/1785310477-0-agosto-risuona-a-selinunte.jpg

Agosto risuona a Selinunte

Un Roy Paci inedito in chiave jazz, Alan Sorrenti intramontabile, gli omaggi ai Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, le note caraibiche e i riff energetici. Il mese di agosto è da segnare in calendario perché ogni...

Sanità | 2026-08-12 12:42:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-08-2026/trapani-vaccini-in-spiaggia-ecco-quando-e-dove-250.jpg

Trapani, vaccini in spiaggia. Ecco quando e dove

A Trapani la prevenzione dei tumori arriva direttamente in spiaggia. Niente camice bianco e sala d’attesa: questa volta l’Asp ha portato vaccini e informazioni a pochi passi dal mare, incontrando cittadini e turisti là dove...







Native | 11/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2026/1785310477-0-agosto-risuona-a-selinunte.jpg

Agosto risuona a Selinunte

Native | 10/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-08-2026/1786025611-0-dal-2-agosto-nuove-regole-sull-ai-il-marketing-delle-pmi-siciliane-rischia-piu-di-quanto-pensa.jpg

Dal 2 agosto nuove regole sull'AI: il marketing delle PMI siciliane...

Native | 08/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-08-2026/1785827586-0-nella-kasbah-di-mazara-apre-la-pizzeria-contemporanea-di-luciano-dado.jpg

Nella Kasbah di Mazara apre la pizzeria contemporanea di Luciano Dado