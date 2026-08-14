Ospedale di Marsala: il Movimento Log-In denuncia carenze di personale e strumenti inadeguati

14/08/2026 17:01:00

Sulla situazione dell’ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala, interviene il Movimento Log-In, che parla di una situazione «drammatica e intollerabile» e chiede maggiore attenzione da parte delle istituzioni.

Secondo il movimento, le criticità riguarderebbero diversi aspetti della struttura sanitaria: carenza di personale, strumenti e apparecchiature ritenuti inadeguati e condizioni degli spazi che desterebbero preoccupazione. Un quadro che, nella lettura di Log-In, non sarebbe riconducibile a singoli episodi, ma rappresenterebbe il sintomo di problemi più profondi che interessano l’organizzazione e la gestione della sanità pubblica. Qui un recente approfondimento di Tp24 sull'ospedale di Marsala che riporta la denuncia dell'ex vice sindaco di Marsala, Agostino Licari.

Particolarmente netta è la posizione del movimento nei confronti delle responsabilità. «La nostra rabbia non è rivolta in alcun modo al personale sanitario», sottolinea Log-In, evidenziando come medici, infermieri e operatori siano piuttosto chiamati quotidianamente a lavorare in condizioni difficili, cercando comunque di garantire l’assistenza ai pazienti. L’accusa è quindi rivolta a «chi governa e amministra questo sistema», ritenuto responsabile delle condizioni nelle quali gli operatori sono costretti a svolgere il proprio lavoro.

Liste d’attesa e sanità a due velocità

La denuncia del Movimento Log-In va però oltre la situazione specifica del Paolo Borsellino e si inserisce in una critica più ampia al funzionamento della sanità pubblica siciliana. Nel mirino finiscono le liste d’attesa, la carenza di risorse e il ricorso crescente, secondo il movimento, alla sanità privata o alle cure fuori dalla propria regione. Il rischio indicato è quello di una sanità sempre più divisa tra chi può permettersi di sostenere economicamente le spese necessarie per ottenere rapidamente una prestazione e chi, invece, è costretto ad attendere.

Log-In parla in questo senso di una «privatizzazione strisciante» della sanità, contestando un modello nel quale il diritto alla salute rischierebbe progressivamente di perdere il carattere di diritto universale.

Il Paolo Borsellino al centro della denuncia

La situazione dell’ospedale marsalese diventa così, secondo il movimento, il simbolo di una difficoltà più generale della rete sanitaria siciliana.

Le segnalazioni già emerse pubblicamente riguardano, in particolare, organico, dotazione tecnologica e condizioni degli ambienti. Aspetti che, se confermati dalle verifiche degli organi competenti, porrebbero interrogativi sulla capacità della struttura di garantire standard adeguati di assistenza e sicurezza tanto per i pazienti quanto per gli stessi operatori.

Il Movimento Log-In ribadisce quindi la necessità di intervenire sul presidio ospedaliero e, più in generale, di invertire la rotta sulle politiche sanitarie.

«La difesa dei nostri ospedali, dei presidi locali e dei diritti fondamentali non è negoziabile», afferma il movimento, annunciando l'intenzione di continuare a occuparsi della vicenda e invitando i cittadini a partecipare alle proprie iniziative.

La questione resta dunque aperta e si attende ora un eventuale riscontro da parte dell’ASP e delle istituzioni competenti, chiamate a verificare le criticità segnalate e a chiarire quali interventi siano previsti per l’ospedale Paolo Borsellino.

Il confronto riporta al centro una questione che va oltre Marsala: quali condizioni devono essere garantite negli ospedali pubblici siciliani affinché pazienti e operatori possano contare su strutture, personale e strumenti adeguati?



