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Cronaca

» Piccole Storie
14/08/2026 00:00:00

Marsala, 37 anni dopo la maturità: la reunion della 4^C del Pascasino

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Trentasette anni possono cambiare tante cose, ma non necessariamente i ricordi. E così, a distanza di quasi quattro decenni dalla maturità, la 4ª C dell’Istituto Magistrale Pascasino di Marsala è tornata a riunirsi.

 

La serata di martedì 11 agosto 2026 ha riportato insieme alcuni degli studenti che hanno condiviso gli anni della scuola e che avevano conseguito il diploma nell’anno scolastico 1988/89. Un'occasione per tornare, almeno per qualche ora, a quel periodo della vita fatto di lezioni, amicizie, progetti, risate e quotidianità vissuta tra i banchi.

Il tempo trascorso non ha cancellato il senso di appartenenza a quella classe. Anzi, la reunion è diventata l'occasione per raccontarsi ciò che è accaduto nel frattempo, ricordare episodi del passato e confrontare le strade intraprese da ciascuno dopo la scuola.

 

Rivedersi dopo 37 anni significa inevitabilmente fare i conti con i cambiamenti, ma anche accorgersi di quanto alcuni ricordi siano rimasti intatti. Le esperienze condivise durante gli anni del Pascasino rappresentano infatti un patrimonio comune che continua a legare persone che hanno preso direzioni diverse nella vita.

La serata dell’11 agosto è stata quindi molto più di una semplice cena tra ex compagni: è stata una piccola macchina del tempo, capace di riportare tutti per qualche ora agli anni della giovinezza.

 

A ritrovarsi sono stati: Giusy Amodeo, Serena Giacalone, Valeria Messina, Francesco De Vita, Gregorio Caimi, Maria Anna Palmeri, Romina Cucchiara, Rosalba Scavone, Patrizia Martinico, Liliana Bellomo, Lisa Sonolì, Aurora La Commare, Antonina Rallo, Cinzia Esposito, Rosanna Raineri, Clelia Italia, Antonella Gerardi e Micol Contiliano.

 



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