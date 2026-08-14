Meteo Sicilia oggi, 14 agosto: caldo e sole, ma occhio ai temporali. A Trapani 33 gradi

14/08/2026 07:17:00

La vigilia di Ferragosto arriva con il copione più classico dell’estate siciliana: sole, caldo e voglia di mare. Ma oggi, venerdì 14 agosto, c’è anche una piccola postilla meteorologica da non ignorare: nelle ore pomeridiane potranno formarsi rovesci e temporali nelle zone interne dell’Isola.

In provincia di Trapani, invece, la situazione sarà decisamente più tranquilla. Nel capoluogo sono previsti 33 gradi di massima e 23-25 di minima, con cielo prevalentemente soleggiato. E anche Ferragosto, almeno sulla Sicilia occidentale, si annuncia pienamente estivo.

La Protezione Civile regionale mantiene però la preallerta per gli incendi in provincia di Trapani, con pericolosità media.

Trapani, oggi sole e 33 gradi

Alle prime ore del mattino Trapani viaggia attorno ai 22-23 gradi. Durante la giornata il termometro salirà fino a circa 33 gradi, mentre le previsioni del modello WS-LAM indicano 25 gradi come minima giornaliera.

Lungo la costa il caldo sarà mitigato dalle brezze. Nell’entroterra trapanese, invece, si potranno raggiungere valori superiori.

Non siamo di fronte a un’impennata eccezionale: semplicemente agosto sta facendo il suo mestiere con ammirevole puntualità.

Sicilia, caldo soprattutto nelle zone interne

La Protezione Civile regionale descrive ancora la presenza di un promontorio anticiclonico esteso dal Nord Africa al Mediterraneo, responsabile di condizioni generalmente stabili e soleggiate.

Le temperature massime resteranno elevate e localmente molto elevate nelle pianure e nelle zone interne.

Tra i capoluoghi spicca Messina, dove sono previsti fino a 36 gradi; Palermo dovrebbe raggiungere 33 gradi, Siracusa 33 e Trapani 33.

Temporali nel pomeriggio: dove possono arrivare

Qui arriva la variabile della giornata.

Il bollettino nazionale della Protezione Civile prevede precipitazioni isolate o sparse, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale, nelle zone interne della Sicilia, con quantitativi generalmente deboli e localmente moderati.

Anche l’avviso regionale indica isolati rovesci o temporali nelle zone interne, mentre altrove le precipitazioni saranno assenti o non rilevanti.

Per le coste della provincia di Trapani, dunque, non emerge al momento una criticità per pioggia.

Vento debole, brezze sulle coste

I venti saranno prevalentemente deboli settentrionali, localmente moderati e regolati dalle brezze lungo le coste.

Nel Trapanese non sono previsti fenomeni di vento forte. Anche sulle Egadi la situazione appare piuttosto tranquilla: le elaborazioni disponibili indicano raffiche massime attorno ai 26-27 chilometri orari.

Insomma, niente scirocco furioso. E a metà agosto è una notizia che si può accogliere senza troppe domande.

Mare, condizioni generalmente buone

Le condizioni del mare saranno complessivamente favorevoli sulle coste occidentali, anche se nel Canale di Sicilia potrà esserci maggiore movimento rispetto ai tratti costieri più riparati.

Per Egadi e Pantelleria le previsioni marine non indicano al momento situazioni particolarmente severe. Weather Sicily raccomanda comunque – come è giusto fare – di verificare sempre i bollettini ufficiali prima di prendere il largo.

Incendi: Trapani in preallerta

È questo il dato ufficiale più importante per la provincia.

L’avviso n. 172 della Protezione Civile regionale, valido dalle 00 di oggi e per le successive 24 ore, assegna alla provincia di Trapani una pericolosità MEDIA per gli incendi e la fase di PREALLERTA.

La stessa valutazione interessa gran parte della Sicilia.

Con terreni e vegetazione secchi, temperature elevate e settimane di caldo alle spalle, basta poco per innescare un incendio. E quel poco, troppo spesso, ce lo mettiamo noi.

Ondate di calore: livello rosso a Palermo e Messina

Sul fronte sanitario, oggi la situazione più delicata riguarda Palermo e Messina.

La Protezione Civile, riportando i bollettini del Ministero della Salute, indica per entrambe livello 3 – rosso: a Palermo sono previsti 36 gradi percepiti, mentre a Messina addirittura 38.

Catania è invece a livello 1, con 36 gradi percepiti.

Per Ferragosto la situazione dovrebbe migliorare: Palermo e Messina scenderanno al livello 1.

Ferragosto a Trapani: sole e 32 gradi

Ed eccoci alla domanda che interessa praticamente tutti: che tempo farà domani, 15 agosto?

A Trapani il quadro resta ottimo per chi ha programmato una giornata al mare: sole, minima intorno ai 22 gradi e massima sui 32.

Domenica 16 ancora sole e circa 32 gradi. Lunedì e martedì le massime torneranno attorno ai 33.

Quindi nessuna svolta per il ponte di Ferragosto: sulla Sicilia occidentale l’estate rimarrà saldamente al comando.

Quando cambia davvero?

Il primo segnale interessante compare tra mercoledì 19 e giovedì 20 agosto.

Le elaborazioni disponibili per Trapani iniziano infatti a mostrare la possibilità di qualche rovescio, pur mantenendo temperature massime attorno ai 32-33 gradi.

È ancora presto per parlare di vera rinfrescata: a quella distanza la previsione dovrà essere confermata.



