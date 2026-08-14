Trapani, fermati con 100 grammi di cocaina in auto: arrestati un uomo e una donna

14/08/2026 11:28:00

Centotre grammi di cocaina nascosti in un borsello. È quanto hanno trovato gli agenti della Polizia di Stato durante un controllo nel Rione Palme, a Trapani. Per questo sono stati arrestati un uomo e una donna, entrambi residenti a Mazara del Vallo, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo e la cocaina

I due sono stati fermati nei giorni scorsi durante un servizio di pattugliamento. Il loro atteggiamento ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di procedere con una perquisizione. Nel borsello sono stati trovati 103 grammi di cocaina.

Bilancino e coltello nella borsa

La donna, già nota alle forze dell’ordine per diversi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona e per precedenti specifici in materia di stupefacenti, aveva con sé anche un bilancino di precisione e un coltello a serramanico lungo 15 centimetri.

Droga, arma e bilancino sono stati sequestrati.

Arresti domiciliari con braccialetto elettronico

L’uomo, cittadino tunisino residente a Mazara del Vallo, è incensurato e regolarmente presente sul territorio nazionale.

Su richiesta della Procura di Trapani, per entrambi è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

I controlli tra Trapani e Mazara

L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Trapani insieme agli agenti del Commissariato di Mazara del Vallo. L’attività rientra nella strategia di contrasto allo spaccio di droga nella provincia, con particolare attenzione ai territori di Trapani e Mazara del Vallo.

aLe indagini sono ancora in corso

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. I due arrestati sono quindi da considerare non colpevoli fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.



