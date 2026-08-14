Marsala, scontro tra uno scooter e una Panda. L'auto si ribalta

Agosto risuona a Selinunte
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Incidente stradale questa mattina a Marsala, intorno alle 12, all’incrocio tra via Struppa e via Cicerone.
Per cause ancora da chiarire, sono rimasti coinvolti uno scooter e una Fiat Panda. Nell’impatto l’automobile si è ribaltata, finendo adagiata sulla fiancata.
Fortunatamente, le persone coinvolte non hanno riportato conseguenze fisiche.
L’incidente ha provocato comunque momentanei disagi alla circolazione. Sul posto una pattuglia della Polizia Municipale di Marsala. Il traffico è rimasto bloccato per consentire la messa in sicurezza dell’area e la rimozione dei mezzi dalla carreggiata.
Una volta liberata la strada, la circolazione è potuta tornare progressivamente alla normalità.
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