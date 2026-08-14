Energia, dalla Regione quasi 12 milioni per nove progetti di efficientamento e riqualificazione

14/08/2026 21:51:00

Quasi 12 milioni di euro dalla Regione Siciliana per sostenere nove interventi dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione urbana. Le risorse sono destinate in particolare ai Comuni situati nei territori interessati dalle attività di coltivazione degli idrocarburi.

L'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità ha pubblicato la graduatoria definitiva delle domande considerate ammissibili e finanziabili. Sono nove i progetti finanziati sui dodici presentati attraverso l'apposito avviso pubblico.

La parte più consistente degli interventi riguarda la provincia di Enna, con sei progetti finanziati. A questi si aggiungono un intervento nel Nisseno, uno nel Messinese e uno nel Trapanese. Per questi ultimi tre progetti, tuttavia, al momento non è disponibile la necessaria copertura finanziaria.

Colianni: «Uno strumento concreto per rendere i territori più sostenibili»

L'assessore regionale all'Energia Francesco Colianni evidenzia il valore della misura per gli enti locali.

«Con questa misura la Regione mette a disposizione dei Comuni dell'Isola uno strumento concreto per rendere i territori più efficienti e sostenibili», afferma.

Particolare attenzione viene riservata anche alle modalità di finanziamento. La Regione ha infatti previsto la possibilità di anticipare fino al 90 per cento dell'investimento, riducendo così il peso finanziario iniziale per i Comuni e facilitando l'avvio dei lavori.

«L'obiettivo è tradurre le risorse disponibili in interventi che producano benefici tangibili per le comunità», sottolinea Colianni.

L'assessore annuncia inoltre l'intenzione di reperire ulteriori risorse attraverso le economie che dovessero emergere, così da consentire eventuali scorrimenti della graduatoria e finanziare anche i progetti che, pur risultati ammissibili, sono attualmente rimasti senza copertura.

Altri due bandi, pubblicate le graduatorie provvisorie

La Regione ha pubblicato contestualmente anche le graduatorie provvisorie relative ad altri due avvisi dell'assessorato, entrambi finanziati attraverso le risorse del programma Fesr Sicilia 2021-2027.

Il primo riguarda gli interventi di eco-efficientamento e riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche. In questo caso sono risultate ammissibili e finanziabili 18 istanze.

Con le risorse attualmente disponibili, pari a quasi 11 milioni di euro, potranno però essere finanziati nell'immediato quattro progetti.

Illuminazione pubblica, oltre 28 milioni disponibili

Il secondo avviso riguarda invece la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica dei Comuni siciliani.

Sono 15 i progetti che hanno superato la valutazione e risultano ammissibili e finanziabili. Per questo capitolo sono disponibili complessivamente oltre 28 milioni di euro.

Soltanto uno dei progetti ammessi è attualmente rimasto escluso per mancanza di copertura finanziaria. Altre due istanze, invece, non sono risultate ammissibili perché non hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando.

I decreti e le relative graduatorie sono consultabili sul sito istituzionale della Regione Siciliana, nella sezione del Dipartimento dell'Energia. La pubblicazione dei provvedimenti apre ora la fase successiva, con l'obiettivo di trasformare le risorse stanziate in interventi concreti per migliorare l'efficienza energetica, ridurre i consumi e riqualificare gli spazi pubblici dei Comuni interessati.



