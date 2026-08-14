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» Dai Comuni
14/08/2026 10:22:00

San Vito Lo Capo, annullati gli eventi di Ferragosto dopo la tragedia al depuratore

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-08-2026/san-vito-lo-capo-annullati-gli-eventi-di-ferragosto-dopo-la-tragedia-al-depuratore-450.jpg

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Ferragosto a San Vito Lo Capo si ferma. Dopo la tragedia che ha scosso la comunità, il Comune ha disposto l’annullamento degli eventi in programma per il 14 e 15 agosto. Una decisione presa in segno di lutto e di rispetto dopo la morte di Davide Anselmo, dipendente della società che gestisce il depuratore comunale, e di Francesco Bulgarella, soccorritore del 118 morto durante i tentativi di soccorso.

 

A comunicarlo è stato il sindaco Francesco La Sala, che ha confermato la cancellazione delle iniziative di Ferragosto «per lutto cittadino».

 

Stop agli eventi

 

Saltano quindi gli appuntamenti organizzati in occasione di Ferragosto, in giornate che tradizionalmente rappresentano uno dei momenti più intensi dell’estate sanvitese.

L’amministrazione comunale ha espresso «piena vicinanza alle famiglie dei due scomparsi e ai loro colleghi», sottolineando il clima di profondo dolore che attraversa in queste ore l’intero paese.

 

L’invito alla sobrietà

 

Nel messaggio diffuso dal sindaco c’è anche un invito agli operatori economici del territorio a vivere questi giorni «con sobrietà musicale e rispetto per quanto accaduto».

Un appello che fotografa bene il momento di San Vito Lo Capo: una località che in questi giorni avrebbe dovuto essere nel pieno della festa estiva e che invece si ritrova a fare i conti con una tragedia che ha colpito tutta la cittadinanza.

 

Una comunità sotto choc

 

La morte di Davide Anselmo e Francesco Bulgarella ha cambiato radicalmente il volto di questo Ferragosto.

Niente musica, niente festa pubblica, niente leggerezza da cartolina. San Vito Lo Capo si ferma, almeno per un momento, e si stringe attorno al dolore delle famiglie e al ricordo di due uomini morti in circostanze drammatiche.

Un Ferragosto diverso, segnato dal silenzio e dal lutto.



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