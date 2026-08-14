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» Dai Comuni
14/08/2026 22:09:00

Marsala, Ferragosto sotto controllo: Polizia Locale e Guardia Costiera sulle spiagge

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-08-2026/marsala-ferragosto-sotto-controllo-polizia-locale-e-guardia-costiera-sulle-spiagge-450.jpg

Ferragosto sì, ma con le regole ben presenti. A Marsala sono scattati i controlli congiunti lungo i litorali nord e sud del territorio comunale, con Polizia Locale e Capitaneria di Porto impegnate in sopralluoghi e verifiche direttamente sulle spiagge.

L’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione comunale è quello di garantire giornate di festa all’insegna della sicurezza, del decoro e della vivibilità, soprattutto nelle zone costiere che in queste ore registrano il maggiore afflusso di residenti e turisti.

Controlli sulle spiagge

Agenti della Polizia Locale e militari della Guardia Costiera stanno verificando il rispetto delle norme di legge e delle ordinanze sindacali in vigore.

L’attività interessa i litorali sia a nord che a sud di Marsala e comprende controlli direttamente sugli arenili.

Particolare attenzione viene riservata alla tutela del decoro, della salute pubblica, dell’ambiente, della tranquillità e della sicurezza di chi frequenta le spiagge.

Verifiche anche nelle prossime ore

I controlli, fa sapere il Comune, proseguiranno anche nelle prossime ore, proprio nel momento di maggiore presenza lungo la costa per il Ferragosto.

Il messaggio dell’Amministrazione è semplice: il rispetto delle regole viene considerato la prima condizione per poter vivere spiagge e litorali in sicurezza.

E dunque, mentre Marsala si prepara alla giornata più affollata dell’estate, lungo la costa ci saranno anche pattuglie e uomini della Capitaneria. Ferragosto, insomma, ma con qualche occhio in più sulle spiagge.



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