Marsala, al via la manutenzione delle aree verdi delle scuole comunali

14/08/2026 18:25:00

Il Comune di Marsala avvia un intervento straordinario dedicato alla cura e alla manutenzione delle aree verdi degli istituti scolastici comunali. Il servizio è stato affidato all'impresa marsalese O.B. Edil Project srl, con un investimento complessivo di 70 mila euro.

L'obiettivo dell'Amministrazione è garantire una manutenzione coordinata degli spazi verdi presenti nelle scuole cittadine, evitando che ogni singolo istituto debba gestire autonomamente gli interventi. Una modalità organizzativa che, secondo il Comune, permette di contenere sia gli oneri economici sia quelli amministrativi a carico delle singole scuole.

L'intervento viene presentato dall'Amministrazione come parte di una più ampia attenzione alla qualità degli ambienti scolastici.

«Intendiamo dedicare particolare attenzione alla qualità degli ambienti nei quali ogni giorno i nostri bambini e ragazzi studiano, crescono e costruiscono relazioni», dichiarano la sindaca Andreana Patti e l'assessore all'Ambiente Daniele Nuccio.

Per l'Amministrazione, infatti, la cura delle aree verdi non rappresenta soltanto una questione di decoro e manutenzione. «I giardini e gli spazi verdi delle scuole sono anche veri e propri spazi educativi che contribuiscono alla formazione e al benessere degli studenti», sottolineano Patti e Nuccio.

Gli interventi interesseranno quindi gli spazi esterni degli istituti scolastici comunali, con l'obiettivo di renderli più curati, fruibili e adeguati alle esigenze degli studenti e delle comunità scolastiche.

Per la buona riuscita delle attività viene considerata fondamentale anche la collaborazione tra Amministrazione comunale e istituzioni scolastiche.

Il coordinamento degli interventi dovrebbe consentire di programmare le attività in maniera più organica, intervenendo sulle diverse aree verdi degli istituti in base alle necessità e alle priorità.

Con lo stanziamento di 70 mila euro, il Comune punta dunque a migliorare la qualità degli spazi scolastici anche attraverso la cura degli ambienti esterni, considerati parte integrante dei luoghi nei quali bambini e ragazzi trascorrono quotidianamente una parte importante della loro giornata.



