Ferragosto nel trapanese: eventi, musica, divieti. Ecco le cose da sapere

14/08/2026 06:00:00

È il Ferragosto delle spiagge piene, dei concerti, dei locali aperti fino a tardi. Ma anche delle ordinanze, dei falò vietati, dei controlli rafforzati e, quest’anno, di un lutto che cambia il programma di uno dei luoghi simbolo dell’estate siciliana. A San Vito Lo Capo il Comune ha infatti cancellato le iniziative previste per Ferragosto dopo la morte di Davide Anselmo e Francesco Bulgarella nella tragedia del depuratore di Tonnara del Secco.

Nel resto della provincia di Trapani il ponte del 14 e 15 agosto resta invece ricco di appuntamenti. Dalle Egadi a Marsala, da Mazara del Vallo a Castellammare del Golfo, si alternano musica, visite culturali e serate nei locali.

Il filo conduttore, però, è un altro: niente falò selvaggi e molta più attenzione alla sicurezza.

Prefettura e forze dell’ordine hanno predisposto controlli rafforzati nelle località turistiche, sulle strade e nei luoghi della movida. E quasi tutti i Comuni costieri hanno emanato ordinanze che vietano fuochi, campeggi improvvisati e, in diversi casi, bottiglie di vetro e consumo di alcol.

Ecco cosa succede nel Trapanese.

San Vito Lo Capo si ferma: cancellate le iniziative di Ferragosto

Prima della tragedia del 13 agosto, il Comune aveva predisposto un Ferragosto molto articolato.

Era prevista l’interdizione delle spiagge dalle 21 alle 6, con le sole eccezioni delle aree davanti ai Campetti di via Faro e alla Villetta Faro.

Proprio qui avrebbe dovuto svolgersi la grande serata “Made in Italy”, con dj Spyne di Radio 105, Pier Avellino e Giuseppe Faranna.

Dal 14 al 18 agosto era inoltre annunciata la manifestazione “Sapori e Tradizioni del Territorio di San Vito Lo Capo”, dedicata alle produzioni agroalimentari locali.

Tutto, però, è cambiato dopo la morte di Davide Anselmo, operaio impegnato nell’impianto di depurazione, e di Francesco Bulgarella, operatore del 118 morto durante i soccorsi.

Il sindaco Francesco La Sala ha disposto la sospensione delle attività e delle iniziative previste in occasione delle festività di Ferragosto.

«San Vito Lo Capo si ferma e si stringe attorno alle famiglie di Davide e Francesco», ha comunicato l’amministrazione.

Il Comune ha invitato cittadini, turisti e operatori economici a vivere queste giornate «con sobrietà e rispetto».

Nel giorno dei funerali sarà proclamato anche il lutto cittadino.

Per San Vito, dunque, quello del 2026 sarà un Ferragosto senza festa.

Marsala, niente falò e tende. Ma la musica può andare avanti fino alle 3

A Marsala entra in vigore l’ordinanza sindacale numero 69 del 2026.

Le limitazioni sono valide dalle 7 di venerdì 14 agosto fino alla mezzanotte di sabato 15 agosto.

È vietato trasportare legna o altri materiali destinati all’accensione di fuochi lungo le strade che portano alle zone costiere e comunque entro un raggio di 300 metri dal mare.

Su spiagge, strutture balneari e litorali sono vietati:

l’accensione di fuochi;

il campeggio e il pernottamento in tende, cabine o strutture simili;

i giochi che possano creare pericolo o molestia;

l’utilizzo di altoparlanti e amplificatori che producano suoni molesti.

C’è però una deroga sul fronte musicale.

Nella notte di Ferragosto, gli esercizi autorizzati, compresi gli stabilimenti balneari, potranno prolungare l’intrattenimento e la diffusione musicale fino alle 3 del mattino.

Dall’una dovrà però iniziare una graduale riduzione del volume.

La polemica sulle tende

L’ordinanza ha già provocato una polemica politica. Il consigliere comunale Gaspare Di Girolamo, ex assessore della giunta Grillo, ha chiesto alla sindaca Andreana Patti di modificare il provvedimento e consentire l’utilizzo delle tende sulle spiagge.

Secondo Di Girolamo, bisognerebbe dare la possibilità anche a chi non può permettersi una vacanza di trascorrere la notte di Ferragosto al mare «con tranquillità e spensieratezza». Resta da vedere se l’appello produrrà qualche modifica. Per il momento, il divieto rimane.

Petrosino: niente falò, tende e bivacchi. Multe da 150 euro

Regole molto simili a Petrosino.

L’ordinanza sindacale numero 24 dell’11 agosto resterà in vigore dalle 7 del 14 agosto alle 24 del 15 agosto.

È vietato trasportare o detenere lungo il litorale legna, carbone, carbonella e altro materiale utile per accendere fuochi.

Vietati naturalmente anche falò e braci.

Non si potranno inoltre installare tende e gazebo né organizzare bivacchi o accampamenti sulle spiagge.

Particolare attenzione viene riservata all’abbandono dei rifiuti e alle bottiglie di vetro.

Chi viola l’ordinanza rischia una multa di 150 euro.

I controlli saranno effettuati dalla Polizia municipale e dalle forze dell’ordine.

Sospeso servizio raccolta porta a porta

Nella giornata del 15 agosto, in occasione della festività di Ferragosto, il servizio di raccolta porta a porta sarà sospeso e il Centro di Raccolta rimarrà chiuso.

Il servizio riprenderà regolarmente a partire da lunedi 17 agosto 2026 con la raccolta dell’organico, secondo il consueto calendario.

"Si invita la cittadinanza a non esporre i rifiuti durante il giorno di sospensione e a conferire correttamente a partire dalla ripresa del servizio", la comunicazione dell'amministrazione comunale.

Favignana, Levanzo e Marettimo: Ferragosto in musica con RMC101

Alle Egadi, invece, il Ferragosto sarà soprattutto musica.

Il programma coinvolge tutte e tre le isole.

A Favignana, il cuore degli appuntamenti sarà Piazza Matrice, con inizio delle serate alle 22.

Venerdì 14 agosto saliranno sul palco i Maccucusonu. A seguire il dj set di RMC101.

Sabato 15 agosto sarà la volta degli Extralarge, seguiti da “Back to ’90s RMC101”, il format dedicato ai grandi successi dance degli anni Novanta.

RMC101 accompagnerà le due serate e racconterà il Ferragosto favignanese anche agli ascoltatori del resto della Sicilia occidentale.

A Levanzo “I Canteria”

A Levanzo, venerdì 14 agosto alle 22, è prevista una serata danzante con I Canteria.

Musica e dj set a Marettimo

A Marettimo il programma prevede invece musica dal vivo, seguita da un dj set.

«Abbiamo voluto costruire un programma che coinvolgesse tutte e tre le nostre isole», ha spiegato il sindaco Giuseppe Pagoto, sottolineando l’attenzione ai servizi e alla sicurezza.

Tre isole, dunque, e tre modi diversi di trascorrere Ferragosto. Ma con una certezza: alle Egadi la musica non mancherà.

Mazara, Ferragosto tra Satiro Danzante, musica e divieti sul litorale

A Mazara del Vallo c’è spazio anche per la cultura.

Venerdì 14 agosto, dalle ore 17, è in programma “La città capolavoro: visita al museo del Satiro e della Città”.

Una guida accompagnerà i partecipanti attraverso il centro storico e i musei civici, fino al Museo del Satiro, dove è custodito il celebre Satiro Danzante.

Un appuntamento pensato tanto per i turisti quanto per i mazaresi che vogliono riscoprire il patrimonio della città.

Falò vietati su tutto il litorale

Anche Mazara ha però predisposto una propria ordinanza.

Dalle 8 del 14 agosto alle 8 del 16 agosto è vietato detenere, depositare o trasportare legna, carbone, carbonella, pallet, bancali e qualsiasi altro materiale utile per alimentare fuochi.

Il divieto interessa spiagge, arenili, demanio marittimo e aree prossime alla costa.

Sono vietati fuochi, falò, bracieri e qualsiasi altra combustione non autorizzata.

Le disposizioni riguardano anche Lungomare Fata Morgana, Lungomare Giuseppe Mazzini, Lungomare Hopps e Lungomare San Vito, oltre all’intero tratto costiero del territorio comunale.

Per i locali autorizzati, invece, nella notte di Ferragosto la musica potrà andare avanti fino alle 4 del mattino, con progressiva riduzione del volume a partire dalle 2.

Il 15 agosto niente raccolta di plastica e alluminio

C’è anche una piccola informazione pratica per i residenti.

Sabato 15 agosto, essendo festivo, non sarà effettuata la raccolta porta a porta di plastica e alluminio per le utenze domestiche.

Castellammare del Golfo: spiagge sorvegliate e alcol vietato

A Castellammare del Golfo l’amministrazione comunale ha scelto una linea particolarmente rigida.

Il sindaco Giuseppe Fausto ha vietato trasporto e accumulo di legna nelle aree di Playa, Guidaloca, Cala Marina, Cala Mazzo di Sciacca, piazzale Stenditoio e Cala Marina di Petrolo.

Nei giorni 14 e 15 agosto non sarà possibile campeggiare o pernottare sulle spiagge e nelle aree vicine ai varchi di accesso al mare.

Il divieto dei falò, già previsto dalle disposizioni della Capitaneria e della Regione, sarà accompagnato da controlli rafforzati.

Niente alcol dalla sera del 14

C’è anche un’altra misura importante.

La vendita e il consumo di bevande alcoliche saranno vietati dalle 17 del 14 agosto fino alle 7 del 16 agosto.

Vietati inoltre altoparlanti e amplificatori che possano creare rumori tali da impedire la percezione di eventuali segnali di emergenza.

Le multe vanno da 25 a 500 euro, con pagamento in misura ridotta fissato a 200 euro.

L’ordinanza richiama anche un rischio spesso sottovalutato: quello dei carboni dei falò nascosti sotto la sabbia, che possono restare incandescenti per ore e provocare ustioni.

Più controlli in tutta la provincia

Al di là delle singole ordinanze, il Ferragosto 2026 sarà caratterizzato da un dispositivo straordinario di sicurezza. La questione è stata affrontata in una riunione di coordinamento convocata in Prefettura e presieduta dal prefetto di Trapani Daniela Lupo. Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizie Locali e specialità delle forze dell’ordine rafforzeranno i controlli.

Particolare attenzione sarà riservata: alle località turistiche più affollate; alle strade interessate dagli spostamenti notturni; ai luoghi della movida; alla criminalità diffusa;

alla vendita e all’utilizzo di bottiglie di vetro; ai falò e ai fuochi abusivi; alle attività pirotecniche non autorizzate.

Uno degli obiettivi è anche ridurre il cosiddetto pendolarismo notturno dei giovani, cioè gli spostamenti da una località della movida all’altra nelle ore più delicate della notte.

Ai sindaci è stato chiesto di adottare misure il più possibile coordinate e di prestare particolare attenzione agli aspetti di safety e security.

Ferragosto sì, ma quest’anno con molte regole in più

La fotografia che emerge è quindi quella di un Ferragosto a due velocità. Da una parte ci sono musica, concerti, musei aperti, piazze e locali pieni. Dall’altra ordinanze che, Comune dopo Comune, provano a mettere un argine alla tradizione meno romantica della notte del 14 agosto: falò improvvisati, tende sulle spiagge, vetro, alcol e rifiuti lasciati sugli arenili.



