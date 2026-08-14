Ferragosto a Marsala, stretta sulle spiagge: vietati falò e campeggio. Musica fino alle 3

14/08/2026 02:00:00

Divieti e limitazioni in vigore dal 14 al 15 agosto per tutelare sicurezza, decoro e vivibilità delle zone costiere. Prevista una deroga per la musica negli stabilimenti balneari e nei locali autorizzati

Ferragosto con regole più rigide sulle spiagge e lungo il litorale di Marsala. In vista delle giornate del 14 e 15 agosto, l’Amministrazione comunale ha introdotto una serie di divieti e limitazioni finalizzati a prevenire comportamenti che possano compromettere la sicurezza, il decoro, la tranquillità e la tutela ambientale delle aree costiere.

Le disposizioni sono contenute nell’ordinanza sindacale numero 69 del 2026 e saranno in vigore dalle ore 7 di venerdì 14 agosto fino alla mezzanotte di sabato 15 agosto.

Stop al trasporto di legna verso il litorale

Tra le misure previste c’è il divieto di trasportare, con qualsiasi mezzo, legna o altri materiali destinati all’accensione di fuochi.

La disposizione riguarda le strade di accesso alle zone costiere e un'area individuata entro 300 metri dal litorale. L’obiettivo è evidentemente quello di impedire che vengano organizzati falò e altre forme di accensione del fuoco durante le celebrazioni di Ferragosto.

Sulle spiagge niente fuochi nè campeggio

Il provvedimento interviene direttamente anche sulle modalità di permanenza sulle spiagge, nei lidi e nelle strutture balneari.

Per le due giornate interessate dall’ordinanza sarà vietata l’accensione di fuochi su tutto il litorale comunale. Non sarà inoltre consentito campeggiare o trascorrere la notte utilizzando tende, cabine o strutture similari.

Vietati anche i giochi o le attività che possano provocare danni, disturbo o molestie alle altre persone presenti.

Un'ulteriore limitazione riguarda la diffusione sonora: sulle spiagge e nelle aree interessate non sarà possibile utilizzare altoparlanti o amplificatori per produrre suoni molesti.

Musica fino alle 3, ma con il volume ridotto dall'una

C’è però una deroga pensata proprio per la notte di Ferragosto.

Gli esercizi autorizzati all’intrattenimento musicale, compresi gli stabilimenti balneari, potranno infatti proseguire la diffusione musicale fino alle ore 3 del mattino, in deroga alle disposizioni ordinarie previste dal regolamento comunale.

La deroga non significa però musica a pieno volume fino all'orario limite. L’ordinanza stabilisce infatti che a partire dall’una di notte dovrà essere avviata una progressiva riduzione del volume.

Le misure adottate dal Comune puntano dunque a trovare un equilibrio tra la possibilità di vivere la notte di Ferragosto e la necessità di evitare situazioni di degrado, disturbo e potenziale pericolo nelle zone maggiormente frequentate.

Per due giorni, quindi, sulle spiagge marsalesi saranno vietati falò e campeggio, mentre la musica degli esercizi autorizzati potrà accompagnare la notte di Ferragosto fino alle 3.



