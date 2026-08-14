Prosegue il Segesta Teatro Festival: ecco gli eventi dal 17 al 23 agosto

14/08/2026 15:30:00

Prosegue la V edizione del Segesta Teatro Festival, diretto da Claudio Collovà, con una settimana ricca di appuntamenti tra teatro, musica e ricerca contemporanea. Dal 17 al 23 agosto, il Teatro Antico e il Tempio di Segesta saranno lo scenario di cinque proposte che spaziano dalla rilettura dei testi sacri alla tragedia classica, passando per la musica d'autore e la scena teatrale internazionale.

Ad aprire la settimana, il 17 e 18 agosto alle 19.30, sarà Gabriele Vacis con la compagnia PoEM – Potenziali Evocati Multimediali, in scena al Teatro Antico con Trilogia dei Vangeli. Dopo le precedenti esperienze al Festival con Prometeo, I Sette a Tebe e Antigone, il regista torinese torna a Segesta con un lavoro che riflette sul significato contemporaneo dei Vangeli, tra spiritualità, parola e inquietudini del presente.

Nella mattina del 18 agosto, alle 5, il Teatro Antico ospiterà inoltre Meditazione sul tempo – Consapevolezza dell'attimo, un'esperienza all'alba pensata per vivere il sito archeologico attraverso ascolto, contemplazione e presenza.

La musica sarà protagonista il 19 agosto alle 21.30, al Tempio di Segesta, con Alessio Alessandra Band e Canzoni raccontate. Il progetto si ispira alla tradizione del teatro canzone italiano e intreccia musica, narrazione e impegno civile, guardando anche alla lezione di Giorgio Gaber attraverso una sensibilità contemporanea.

Il 20 agosto alle 19.30, il Teatro Antico ospiterà invece la prima nazionale di Traces of Rupture del collettivo libanese Zoukak, tra le realtà più interessanti del teatro contemporaneo del Libano. Lo spettacolo nasce da una residenza artistica sviluppata in dialogo con il territorio di Gibellina, Capitale italiana dell'Arte Contemporanea 2026, e mette in relazione le fratture della memoria del Libano con quelle del Belice. Un confronto tra territori segnati dalla storia, trasformato in occasione di riflessione sulla resilienza e sulla possibilità di rinascita.

Il 21 agosto alle 21.30, al Tempio di Segesta, spazio ai Tamuna con Ulysse, un concerto che mescola tradizione siciliana, sonorità mediterranee, ritmi gitani e influenze rock britanniche. Un viaggio musicale che interpreta la Sicilia come crocevia di culture e luogo privilegiato di dialogo tra il Mediterraneo e il resto del mondo.

A chiudere la settimana, il 22 e 23 agosto alle 19.30, sarà Oreste di Euripide, affidato alla regia di Dario Battaglia e a una compagnia composta da interpreti Under 35.

La tragedia affronta temi ancora fortemente attuali come colpa, giustizia, responsabilità e libertà di scelta. Oreste ed Elettra si trovano a fare i conti con il peso delle colpe ereditate dai padri e con una spirale di violenza apparentemente impossibile da interrompere. L'arrivo di Pilade introduce una svolta nella vicenda, dando vita a una rilettura dai ritmi serrati e dalle atmosfere che richiamano anche il linguaggio del gangster movie.

Il nuovo allestimento guarda in particolare alle giovani generazioni e alla loro necessità di interrogarsi sul significato della giustizia e sulla possibilità di spezzare la catena della vendetta. Un percorso che si inserisce nel tema portante dell'edizione 2026 del Festival, dedicato alla pace, alla responsabilità e alla costruzione di una nuova coscienza civile.

Con questo calendario, il Segesta Teatro Festival conferma la propria vocazione multidisciplinare, trasformando gli spazi del parco archeologico in un punto d'incontro tra teatro classico e contemporaneo, musica, memoria e riflessione civile.



