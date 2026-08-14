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Cultura
14/08/2026 23:15:00

“Il mare colore dei libri” torna al Parco Lilibeo con la sesta edizione

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Marsala torna a ospitare “Il mare colore dei libri”, il festival dedicato ai libri, alla cultura e all'incontro tra autori e comunità. La sesta edizione è in programma il 19 e 20 settembre 2026 negli spazi del Museo Regionale Lilibeo e del Parco Archeologico, diretto da Anna Occhipinti.

Quest'anno il festival anticiperà il proprio arrivo con una novità: venerdì 18 settembre partirà “Pagine in cammino”, una preview pensata per portare gli appuntamenti anche nelle contrade del territorio marsalese e trasformare il festival in un evento diffuso.

 

“Pagine in cammino”, il festival esce dal centro

La nuova formula permetterà a “Il mare colore dei libri” di raggiungere diverse zone di Marsala con incontri e iniziative culturali. Un vero e proprio “fuori festival” ideato dai direttori artistici Ottavio e Paolo Navarra, Michaela Di Caprio e Daniele Ienna.

L'obiettivo è coinvolgere non soltanto il centro cittadino, ma anche le contrade, creando nuovi luoghi di incontro e occasioni per avvicinare il pubblico alla lettura e alla cultura.

A fare da filo conduttore sarà il claim scelto per questa edizione: “Io ancora vedo orizzonti, dove tu disegni confini”, frase attribuita all'artista Frida Kahlo.

Un messaggio che richiama il desiderio di superare barriere e limiti e che si lega alla filosofia del festival: il libro come strumento capace di aprire nuove prospettive e accompagnare il lettore verso orizzonti ancora da esplorare.

 

Due giornate nel Parco Archeologico

Il cuore della manifestazione sarà il 19 e 20 settembre, quando il festival si trasferirà al Parco Archeologico Lilibeo.

Per due giornate si alterneranno presentazioni di libri, incontri con gli autori, momenti di confronto e iniziative dedicate alla cultura, con appuntamenti distribuiti in diversi punti dell'area archeologica.

Confermata anche l'Area Kids, pensata per i più piccoli e curata da Matilde Treno e Stefania Parrinello, per rendere il festival accessibile a un pubblico di tutte le età.

Tra le conferme anche L'Agorà delle Associazioni, uno spazio dedicato alle realtà culturali, sociali, ambientali, educative e di volontariato del territorio.

L'area nasce con l'obiettivo di dare visibilità alle attività delle associazioni, favorire lo scambio di esperienze e creare nuove opportunità di collaborazione e partecipazione.

Durante le due giornate gli appuntamenti si svolgeranno contemporaneamente in diversi luoghi del Parco, creando un vero e proprio percorso culturale a tappe, nel quale saranno i visitatori a scegliere gli incontri e le esperienze da seguire.

 

La fiera del libro e gli editori

Come nelle precedenti edizioni, il cuore del festival sarà anche la fiera del libro, con la partecipazione di numerosi editori che porteranno a Marsala i propri cataloghi e le novità editoriali.

Il progetto continua così a utilizzare il libro come punto di incontro tra autori, lettori, artisti e comunità, in un contesto suggestivo come quello del Parco Archeologico.

La metafora scelta dagli organizzatori è quella del viaggio: ogni libro diventa una barca, ogni autore una voce, ogni storia una rotta e ogni lettore un viaggiatore.

 

Ingresso gratuito

Tutti gli appuntamenti della manifestazione saranno liberi e gratuiti.

La sesta edizione di “Il mare colore dei libri” è promossa da Navarra Editore, con il patrocinio del Comune di Marsala e il supporto di numerose realtà culturali e istituzionali, tra cui Centro per il libro e la lettura, Nati per Leggere, Patto per la lettura di Trapani, Biblioteca e Archivio Storico Comunale “S. Struppa”, Bibliotp, Rete Festival letterari del Trapanese, Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala – Regione Siciliana e Associazione Amici del Parco Archeologico.

A questi si aggiungeranno altri partner culturali, istituti scolastici, associazioni, media partner e sponsor, che saranno presentati prossimamente insieme al programma completo e agli ospiti della sesta edizione.

L'appuntamento è dunque fissato per 18 settembre con la preview “Pagine in cammino” e per 19 e 20 settembre 2026 al Parco Archeologico Lilibeo, per un nuovo viaggio tra libri, cultura, territorio e persone.



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