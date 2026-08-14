Ferragosto e dintorni, cosa fare in provincia di Trapani: concerti, sagre, teatro e archeologia

14/08/2026 06:00:00

Da Trapani a Marsala, da Selinunte a Segesta, passando per Valderice, Favignana, Buseto Palizzolo e Calatafimi: il calendario della seconda metà di agosto offre musica, teatro, visite archeologiche, feste popolari e appuntamenti enogastronomici. Ecco cosa c'è da fare a partire dalla vigilia di Ferragosto.

Ferragosto apre una delle settimane più dense dell'estate in provincia di Trapani. Tra il 14 e la fine di agosto sono numerosi gli appuntamenti già annunciati: feste sulla spiaggia, concerti nei parchi archeologici, teatro classico, visite guidate, sagre e manifestazioni dedicate ai prodotti del territorio.

Si parte proprio dalla vigilia di Ferragosto, ma il calendario prosegue per tutto il fine settimana e poi fino agli ultimi giorni del mese.

Lido Valderice, reggae e Fluo Night

La vigilia di Ferragosto coincide con la seconda serata di “Odori & Sapori del Mediterraneo” a Lido Valderice.

I banchi gastronomici aprono alle 19, con street food, birre artigianali, vini, gelati e specialità mediterranee.

Dalle 21.30 spazio alla musica con Jaka & Friends e la serata “Sicilia-Jamaica-New York”. Jaka, nome d'arte di Giuseppe Giacalone, porta sul palco un percorso musicale costruito tra reggae, Giamaica e radici siciliane.

Sarà anche una Fluo Night, con luci Wood, gadget fluorescenti e coinvolgimento diretto del pubblico. L'ingresso è libero.

A Selinunte l'aperitivo tra i templi

Il 14 agosto, dalle 18, torna al Parco Archeologico di Selinunte la visita guidata con aperitivo al tramonto.

Un archeologo accompagnerà i partecipanti alla scoperta dei templi, prima della conclusione al Baglio Florio, con un calice di vino e prodotti del territorio.

L'iniziativa sarà riproposta il 19 e il 31 agosto.

Sempre a Selinunte tornano anche le proiezioni di videomapping sulle colonne: gli appuntamenti sono fissati per il 17, 25, 30 e 31 agosto, con quattro turni alle 21, 21.30, 22 e 22.30.

Marsala, archeologia nel weekend

A Marsala continuano durante l'estate le aperture guidate di tre siti urbani del Parco Archeologico di Lilibeo curate da ArcheOfficina.

Si possono visitare la Chiesa di Santa Maria della Grotta, la Latomia dei Niccolini e l'Ipogeo di Crispia Salvia.

Il sabato sono previsti turni alle 17, 18 e 19. La domenica le visite si svolgono sia al mattino, alle 10, 11 e 12, sia nel pomeriggio, alle 17, 18 e 19.

Il biglietto per ciascun sito costa 5 euro, ridotto a 3,50 euro per under 18 e studenti under 26. È disponibile anche un biglietto cumulativo per tutti e tre i monumenti: 12 euro intero e 7 euro ridotto.

Per informazioni e prenotazioni: 351 4849420, lilibeo@archeofficina.com.

Capo Boeo, mosaici e vino al tramonto

Domenica 16 agosto, alle 18.30, torna anche “Alla scoperta dei mosaici dell'antica Lilibeo”, passeggiata archeologica nel Parco di Capo Boeo.

Il percorso, condotto da un archeologo, attraversa la Plateia Aelia, la domus sotto il Cine Impero, la domus dell'insula I con i mosaici di stile africano, le fortificazioni sul mare e l'antro della Sibilla sotto la chiesa di San Giovanni al Boeo.

La visita si conclude con un calice di vino al tramonto.

Il punto d'incontro è all'ingresso dell'area archeologica di Piazza della Vittoria, davanti Porta Nuova. Il ticket è di 12 euro, 6 euro per gli under 15. Prenotazione obbligatoria.

Segesta, una settimana di teatro e musica

Dal 17 al 23 agosto entra nel vivo il Segesta Teatro Festival, tra Teatro Antico e Tempio.

Il 17 e 18 agosto alle 19.30, al Teatro Antico, Gabriele Vacis e la compagnia PoEM presentano “Trilogia dei Vangeli”.

Il 18 agosto alle 5 del mattino è invece prevista “Meditazione sul tempo – Consapevolezza dell'attimo”, esperienza all'alba nel Teatro Antico.

Il 19 agosto alle 21.30, al Tempio, arriva l'Alessio Alessandra Band con “Canzoni raccontate”, tra musica e teatro-canzone.

Il 20 agosto alle 19.30 è in programma la prima nazionale di “Traces of Rupture” del collettivo libanese Zoukak, nato da una residenza artistica sviluppata in relazione anche con Gibellina.

Il 21 agosto alle 21.30, al Tempio, suonano i Tamuna con “Ulysse”, tra tradizione siciliana, Mediterraneo, sonorità gitane e rock.

Il 22 e 23 agosto, alle 19.30, al Teatro Antico, sarà infine la volta di “Oreste” di Euripide, diretto da Dario Battaglia e interpretato da una compagnia Under 35.

Biglietti disponibili attraverso Vivaticket, CoopCulture e al botteghino del Parco.

Selinunte, il 19 agosto Shakespeare con Sergio Vespertino

Il 19 agosto alle 21, al Tempio di Hera di Selinunte, si conclude la programmazione selinuntina di Teatri di Pietra Sicilia 2026.

In scena Sergio Vespertino con “Essere o non essere Shakespeare”, spettacolo che attraversa personaggi, monologhi e temi del drammaturgo inglese alternando ironia e riflessione.

La rassegna aveva proposto il 13 agosto anche “Medea” con Francesca Bianco ed Edoardo Siravo.

Dopo Selinunte, Teatri di Pietra tornerà nella provincia di Trapani dal 3 al 5 settembre alle Cave di Cusa.

San Vito Lo Capo, annullati gli eventi di Ferragosto dopo la tragedia al depuratore

Ferragosto a San Vito Lo Capo si ferma. Dopo la tragedia che ha scosso la comunità, il Comune ha disposto l’annullamento degli eventi in programma per il 14 e 15 agosto. Una decisione presa in segno di lutto e di rispetto dopo la morte di Davide Anselmo, dipendente della società che gestisce il depuratore comunale, e di Francesco Bulgarella, soccorritore del 118 morto durante i tentativi di soccorso.

A comunicarlo è stato il sindaco Francesco La Sala, che ha confermato la cancellazione delle iniziative di Ferragosto «per lutto cittadino».

Stop agli eventi

Saltano quindi gli appuntamenti organizzati in occasione di Ferragosto, in giornate che tradizionalmente rappresentano uno dei momenti più intensi dell’estate sanvitese.

L’amministrazione comunale ha espresso «piena vicinanza alle famiglie dei due scomparsi e ai loro colleghi», sottolineando il clima di profondo dolore che attraversa in queste ore l’intero paese.

L’invito alla sobrietà

Nel messaggio diffuso dal sindaco c’è anche un invito agli operatori economici del territorio a vivere questi giorni «con sobrietà musicale e rispetto per quanto accaduto».

Un appello che fotografa bene il momento di San Vito Lo Capo: una località che in questi giorni avrebbe dovuto essere nel pieno della festa estiva e che invece si ritrova a fare i conti con una tragedia che ha colpito tutta la cittadinanza.

Il meteo per il ponte di Ferragosto

Per la provincia di Trapani il ponte di Ferragosto, tra venerdì 14 e domenica 16 agosto, si annuncia prevalentemente stabile, soleggiato e caldo.

Tra Trapani e Marsala le temperature massime dovrebbero attestarsi intorno ai 32-33 gradi, con minime notturne attorno ai 22 gradi. Non emergono, al momento, segnali significativi di instabilità sulla Sicilia occidentale.

Nel resto della Sicilia continuerà invece una fase di caldo intenso, con valori più elevati soprattutto nelle aree interne e nelle città del versante orientale. A Palermo le temperature si manterranno attorno ai 32-33 gradi, mentre tra Catania e alcune zone interne si potranno raggiungere valori superiori.

Possibile anche qualche episodio di instabilità pomeridiana soprattutto sulla Sicilia orientale e nelle aree interne, mentre lungo la costa trapanese il tempo dovrebbe mantenersi più stabile.

Il dato da tenere maggiormente sotto controllo durante il Ferragosto resta quello delle alte temperature e del rischio incendi, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Per chi partecipa agli appuntamenti all'aperto, dalle spiagge ai siti archeologici, sarà quindi un Ferragosto prevalentemente da trascorrere sotto il sole, con la raccomandazione di seguire gli aggiornamenti meteo e gli eventuali avvisi della Protezione civile regionale.



