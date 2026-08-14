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Cronaca
14/08/2026 19:05:00

Trapani, uomo trovato morto a Villa Pepoli. La villa chiusa per gli accertamenti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-08-2026/trapani-uomo-trovato-morto-a-villa-pepoli-la-villa-chiusa-per-gli-accertamenti-450.jpg

 

Un uomo è stato trovato senza vita nel pomeriggio di oggi, 14 agosto, all'interno di Villa Pepoli, a Trapani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Trapani e del Nucleo Investigativo. L'area è stata chiusa al pubblico per permettere agli investigatori di effettuare i rilievi e ricostruire quanto accaduto.

 

 La vittima sarebbe un uomo di mezza età e non sarebbe stata ancora identificata. Proprio l'identificazione è uno dei primi passaggi sui quali stanno lavorando i militari.

 

L'ipotesi dell'overdose

 

Tra le prime ipotesi prese in considerazione dagli investigatori ci sarebbe quella di un decesso provocato da un'overdose. È però un'ipotesi preliminare, che dovrà trovare conferma negli accertamenti medico-legali e investigativi.

Al momento, infatti, non sono state stabilite ufficialmente le cause della morte. Non è quindi possibile escludere altre circostanze fino alla conclusione dei primi rilievi.

 

I rilievi dei carabinieri

 

I carabinieri hanno delimitato la zona della villa interessata dal ritrovamento e stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari. Gli investigatori dovranno capire quando l'uomo sia arrivato a Villa Pepoli, se fosse solo e cosa sia accaduto nelle ore precedenti alla morte.

 

Fondamentale sarà innanzitutto dare un nome alla vittima: dall'identificazione sarà possibile risalire ai suoi ultimi spostamenti, alle persone eventualmente incontrate e ad altri elementi utili alla ricostruzione.

Villa Pepoli resta intanto chiusa per consentire le operazioni dei carabinieri.



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