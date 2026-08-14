Marsala, sub disperso e soccorso dalla Guardia Costiera nelle acque dell'Isola Lunga

14/08/2026 14:06:00

Momenti di apprensione ieri pomeriggio nelle acque davanti a Isola Lunga, nel territorio di Marsala, dove un subacqueo è stato dato per disperso durante una battuta di pesca subacquea. L’uomo, circa 40 anni e di nazionalità straniera, è stato individuato e soccorso dalla Guardia Costiera dopo circa un’ora di ricerche.

L’allarme è scattato intorno alle 15, quando attraverso il Numero Blu 1530 è arrivata alla sala operativa della Capitaneria di porto di Trapani la segnalazione del conducente di un natante da diporto. Il sub che era con lui, infatti, non era ancora tornato a bordo dopo essersi immerso diverse ore prima.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sotto il coordinamento del 12° Centro Secondario di Soccorso Marittimo di Palermo, sono state inviate nella zona tre unità navali: due della Guardia Costiera di Trapani e una dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala.

Le ricerche si sono concentrate nell'area indicata dal segnalante, caratterizzata da bassi fondali e particolari condizioni di navigazione. Per ampliare le verifiche è stata inoltre impiegata una pattuglia da terra, impegnata nel controllo delle zone di mare in prossimità della Torre di San Teodoro.

La svolta è arrivata dopo circa un'ora. L'equipaggio della G.C. B33 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala ha individuato il sub a circa 400 metri dal punto in cui si era immerso. L'uomo era disorientato e affaticato, ma cosciente. È stato recuperato a bordo dell'unità della Guardia Costiera e accompagnato al porto di Marsala. Le sue condizioni sono risultate complessivamente buone e non è stato necessario sottoporlo ad ulteriori accertamenti sanitari.

L'appello della Guardia Costiera ai subacquei

L'intervento riporta l'attenzione sui rischi legati alle immersioni, soprattutto quando le condizioni del mare e la conformazione dei fondali possono rendere più difficile mantenere l'orientamento.

La Guardia Costiera raccomanda di pianificare con attenzione ogni immersione, verificando preventivamente condizioni meteo-marine, correnti, fondali e distanza dalla costa.

Tra le principali precauzioni indicate c'è anche quella di non immergersi da soli, mantenendo il contatto con il compagno, oltre all'utilizzo della boa segnasub e degli appositi dispositivi di segnalazione.

Fondamentale anche il controllo dell'attrezzatura prima dell'ingresso in acqua e una corretta gestione dello sforzo, evitando immersioni quando si è affaticati o sotto stress e senza oltrepassare i propri limiti tecnici.

In caso di ritardi, difficoltà o situazioni potenzialmente pericolose, l'invito è a segnalare immediatamente la situazione al 1530, così da consentire l'attivazione tempestiva dei soccorsi.



