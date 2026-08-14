Cade in bici in montagna: 45enne salvato dall’elicottero dell’Aeronautica partito da Trapani

Agosto risuona a Selinunte
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Un intervento delicato, tra montagna, verricelli e soccorso aereo. Un uomo di 45 anni è stato recuperato nel pomeriggio di oggi, 14 agosto, nei pressi di Terrasini, nel Palermitano, dopo essere caduto mentre si trovava in bicicletta ed essere rimasto in stato confusionale.
A entrare in azione è stato un elicottero HH-139B dell’82° Centro Search and Rescue dell’Aeronautica Militare di Trapani, in collaborazione con il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano.
L’allarme è partito dal Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano. La richiesta è stata quindi gestita dal Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico, che ha disposto il decollo immediato dell’equipaggio in servizio di prontezza SAR nazionale dall’aeroporto militare di Trapani.
Raggiunta l’area di Terrasini, l’elicottero ha effettuato una prima operazione con il verricello per imbarcare due tecnici del Soccorso Alpino, prelevati lungo una strada nelle vicinanze della zona dell’incidente.
Una volta individuato il ferito, dall’elicottero sono stati calati l’aerosoccorritore e gli operatori del Soccorso Alpino.
Il 45enne è stato quindi recuperato utilizzando un triangolo di evacuazione e issato a bordo dell’HH-139B.
L’elicottero si è diretto subito verso l’ospedale Civico di Palermo, dove l’uomo è stato affidato ai sanitari per le cure e gli accertamenti necessari.
Terminato il trasporto, i tecnici del Soccorso Alpino sono stati riportati nel punto in cui erano stati prelevati e l’equipaggio militare ha fatto rientro alla base di Trapani.
L’intera missione si è conclusa dopo circa un’ora e mezza di volo.
L’82° Centro Search and Rescue, con sede presso l’aeroporto militare “Tenente Livio Bassi” di Trapani-Birgi, fa parte del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare.
Il reparto garantisce il servizio di ricerca e soccorso 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno, intervenendo non soltanto per gli equipaggi di volo in difficoltà, ma anche per emergenze di pubblica utilità: dispersi in mare o in montagna, trasporti sanitari urgenti e soccorso di persone gravemente traumatizzate.
Una macchina del soccorso che, anche alla vigilia di Ferragosto, resta in prontezza. E questa volta è decollata da Trapani per portare un ferito dalla montagna direttamente alle cure dell’ospedale.
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