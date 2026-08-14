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» Automobilismo
14/08/2026 13:41:00

Monte Erice, Fondacci confermato direttore di gara

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-08-2026/monte-erice-fondacci-confermato-direttore-di-gara-450.jpg

Fabrizio Fondacci confermato direttore di gara della Cronoscalata Monte Erice, giunta quest'anno alla sessantottesima edizione. L'Automobile Club Trapani, l'ente organizzatore della manifestazione motoristica, ha rinnovato la fiducia al proprio team tecnico.

La Cronoscalata è in programma da venerdì 4 a domenica 6 settembre tra Trapani, Valderice ed Erice, coinvolgendo l'intera provincia più occidentale della Sicilia.

La gara sarà valida per il Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche (CIVSA), per il Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM) e per il Campionato Italiano Velocità Salita Autoclassiche (CIVSAC).

Alla guida della direzione di gara è stato confermato Fabrizio Fondacci. Professionista di fama internazionale, Fondacci vanta un palmares straordinario che include 18 Gran Premi di Formula 1 e innumerevoli competizioni di velocità in salita, in pista e nei rally.

Al suo fianco opererà, in qualità di direttore di gara aggiunto, il valdericino Francesco Sanclemente: per lui, la Monte Erice rappresenta la "gara di casa", un elemento che garantisce una profonda conoscenza del territorio e delle dinamiche del tracciato.

"La conferma di questo team alla direzione di gara rappresenta motivo di grande orgoglio e un valore aggiunto fondamentale per la manifestazione – dichiara il Presidente dell'Automobile Club Trapani, Giovanni Pellegrino –. Affidarci a figure di tale calibro significa assicurare alla corsa standard elevatissimi in termini di sicurezza, fluidità sportiva e rigore gestionale. La Monte Erice è, per storia, fascino e complessità tecnica, una delle salite più amate d’Italia; valorizzarla significa anche rinnovare un rapporto di stima e collaborazione che guarda con ambizione al futuro del nostro motorsport". L’edizione di quest’anno sarà caratterizzata da una sinergia ancor più stretta con i partner commerciali, parte integrante del progetto Monte Erice".

"Abbiamo implementato la collaborazione con gli sponsor – prosegue Pellegrino –, assicurando loro maggiore visibilità lungo il percorso che si snoda da Valderice verso l’arrivo nel borgo medievale di Erice, da cui è possibile ammirare un panorama unico che spazia dal golfo di Custonaci e monte Cofano fino alle Egadi e alle saline di Trapani e Paceco. È un modo concreto per valorizzare il territorio e dare il giusto riconoscimento alle aziende locali, volano dell’economia in questa parte di Sicilia”.



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