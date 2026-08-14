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Cronaca

» Ambiente
14/08/2026 15:12:00

Incendio nella zona di Belvedere a Castellammare del Golfo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-08-2026/incendio-nella-zona-di-belvedere-a-castellammare-del-golfo-450.jpg

Un vasto incendio è divampato a Castellammare del Golfo, interessando attualmente l’area montuosa nella zona Belvedere. A riportare la notizia è Alpauno.com ( foto).

Dal costone roccioso si è levata una densa colonna di fumo, ben visibile anche dal litorale, particolarmente affollato in queste ore da residenti e turisti. A favorire la propagazione delle fiamme sarebbe una lieve brezza proveniente da nord, rendendo più complesse le operazioni di contenimento.

 

Il rogo ha destato preoccupazione tra le persone presenti nelle spiagge sottostanti e tra i residenti della zona. Al momento non si registrano danni a persone o strutture, ma resta alta l’attenzione per l’evolversi della situazione.

 

Secondo quanto riportato, sono in corso le operazioni per l’intervento dei Vigili del Fuoco e delle squadre antincendio della Protezione Civile, impegnate nelle attività di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.



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