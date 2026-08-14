Lo chef Marsalese Angelo Genna vince la sesta edizione del Tuna Fish Fest 2026

14/08/2026 21:54:00

È lo chef marsalese Angelo Genna a conquistare la vittoria nella competizione internazionale che ha chiuso la sesta edizione del Tuna Fish Fest 2026 – “Tonno e pesce azzurro: cultura e gusto”, ospitata alla Tonnara di Bonagia.

L'appuntamento, organizzato dall'Associazione Bonagia Eventi & Promotion APS, presieduta da Gaspare Gulotta, ha portato a Valderice chef e culture gastronomiche diverse, unite da un unico protagonista: il tonno.

In gara, insieme all'italiano Genna, c'erano la chef polacca Violetta Sudo, Mohamed Yubara in rappresentanza del Gambia e Mona Sciacca per la Tunisia. Quattro interpreti, quattro tradizioni e altrettanti modi di raccontare il mare attraverso la cucina.

«Abbiamo chiesto a ogni chef di interpretare il tonno o il pesce azzurro attraverso la cultura del proprio Paese», ha spiegato lo chef director Francesco Bonomo. «È proprio nell'incontro fra tradizioni diverse che questa competizione trova il suo significato, mantenendo sempre al centro la qualità della materia prima».

A convincere maggiormente la giuria è stata la proposta di Angelo Genna, che ha portato in gara i sapori della tradizione marsalese, reinterpretati attraverso una cucina contemporanea e gourmet.

La giuria e la sfida tra le quattro cucine

A presiedere la giuria è stato Massimo Picciotto, ideatore di Wine Up, affiancato da Daniele Giancontieri di Escoffier International, dal giornalista ed esperto di enogastronomia Attilio Vinci, dal direttore di Core TV Nicola Baldarotta e dall'archeologo e studioso Francesco Torre.

La valutazione ha tenuto conto di diversi elementi: qualità della materia prima, tecnica di cottura, gusto, presentazione e originalità.

La gara ha permesso anche di conoscere storie e tradizioni molto diverse.

La chef polacca Violetta Sudo ha presentato il piatto Sfumature di tonno, combinando il pesce con salicornia, anguria, peperone giallo, sesamo nero e panna acida, richiamando alcuni elementi della tradizione gastronomica polacca.

Particolarmente significativa anche la storia di Mohamed Yubara, arrivato dal Gambia nel 2017 e approdato proprio a Bonagia. Qui aveva iniziato a cucinare per gli altri ragazzi della comunità che lo aveva accolto, trasformando progressivamente quella passione in un'attività professionale.

«Il Tuna Fish Fest vuole raccontare il mare attraverso la gastronomia, ma soprattutto attraverso le persone e le storie», ha sottolineato il presidente dell'Associazione Bonagia Eventi & Promotion APS, Gaspare Gulotta.

«In questi giorni Bonagia ha messo insieme tradizione, cultura, spettacolo e nuove generazioni. Il nostro obiettivo è fare in modo che la memoria di questo territorio continui a vivere e a essere conosciuta», ha aggiunto.

I giovani protagonisti del Festival

La serata conclusiva non ha celebrato soltanto la cucina internazionale. Spazio anche agli studenti delle scuole del territorio, protagonisti di due progetti dedicati alla memoria delle tonnare e al rapporto tra le nuove generazioni e il mare.

Per la terza edizione del concorso “Storie di Tonni e di Tonnare”, rivolto alle classi quinte dell'Istituto Comprensivo “Giuseppe Mazzini” di Casa Santa Erice, sono stati premiati Federico Verro, Edoardo Gabriele, Ilenia Cammareri e Greta Roccia.

Gli studenti hanno realizzato elaborati dedicati alla pesca, alle tonnare, alla mattanza e alla memoria marinara. Complessivamente sono stati oltre 70 i lavori prodotti, tra testi, poesie, disegni, video e altre composizioni artistiche.

A rappresentare l'istituto durante la premiazione è stato il presidente del Consiglio d'istituto Giacomo Sanzica.

«I ragazzi hanno raccontato con creatività le proprie origini e la propria identità», ha affermato. «Non dobbiamo guardare questi lavori con nostalgia, ma come a una bussola, perché loro sono il nostro futuro. Sono stati premiati alcuni bambini, ma hanno vinto tutti quelli che hanno partecipato».

Premiati anche gli studenti di Valderice

Riconoscimenti anche per gli alunni dell'Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Valderice, coinvolti nel progetto “Arte in Tonnara: vivere il mare tra tradizione e creatività”.

L'iniziativa è stata finanziata dall'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale nell'ambito di “Percorsi Estivi 2026”.

Tra i 18 elaborati presentati, il primo posto è andato ad Alessio Mazzara, il cui lavoro ha ottenuto 310 voti. Attraverso attività artistiche e laboratoriali, gli studenti hanno raccontato e reinterpretato la storia delle antiche tonnare, il lavoro dei pescatori e il rapporto tra Bonagia e il mare.

«Il grazie più grande va ai bambini, autentici protagonisti di queste iniziative», ha ribadito Gulotta. «Attraverso i loro lavori hanno raccontato il legame profondo con il mare e con la storia della tonnara. Custodire queste tradizioni significa trasmetterle alle nuove generazioni».

Ai vincitori sono stati consegnati riconoscimenti e buoni per materiale scolastico, messi a disposizione dalla Cartolibreria Giocartoleria Canino di Paceco. Attestati e gadget sono stati invece consegnati a tutti gli alunni che hanno partecipato ai progetti.

Alla cerimonia ha partecipato anche il presidente del Consiglio comunale di Valderice Camillo Iovino.

La vittoria di Angelo Genna e la premiazione dei giovani studenti hanno chiuso così quattro giornate dedicate al tonno, alla gastronomia, alla memoria, alla musica e alla cultura del mare. La Tonnara di Bonagia si è trasformata ancora una volta in uno spazio di incontro tra generazioni, tradizioni e culture del Mediterraneo.

Il Tuna Fish Fest 2026 è stato organizzato dall'Associazione Bonagia Eventi & Promotion APS, con il patrocinio oneroso della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e del Comune di Valderice.



