Favignana: ai Giardini di Palazzo Florio arrivano "I Sapori delle Egadi"

14/08/2026 09:33:00

Due serate, due esperienze differenti e un filo conduttore che porta dritto al cuore delle Egadi: il cibo come espressione dell’identità di un territorio. È questa l’idea alla base di “I Sapori delle Egadi”, l’iniziativa in programma il 25 e 26 agosto ai Giardini di Palazzo Florio, con inizio alle 19.30.

La manifestazione nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio agroalimentare e ittico dell’arcipelago, mettendo insieme tradizione e innovazione e affrontando temi sempre più centrali come la sostenibilità, la dieta mediterranea e il consumo consapevole.

Non sarà però una manifestazione da vivere come un unico appuntamento replicato due volte. Le due giornate sono state pensate come altrettanti capitoli dello stesso percorso, con proposte gastronomiche, spettacoli e contenuti differenti.

A condurre il pubblico attraverso questo viaggio saranno il maestro cuciniere Peppe Giuffrè e la cantautrice Roberta Prestigiacomo, protagonisti di due percorsi paralleli dedicati rispettivamente alla cucina e alla musica.

Show cooking e sapori delle Egadi

Uno dei momenti centrali sarà “A Tavola con le Egadi”, lo spazio dedicato alla cucina dal vivo. Peppe Giuffrè proporrà nelle due serate ricette e preparazioni differenti, utilizzando prodotti legati alla tradizione dell'arcipelago e raccontando il rapporto tra le risorse del mare, quelle della terra e la cultura gastronomica siciliana.

Un modo per trasformare la cucina in uno strumento di conoscenza del territorio e della sua biodiversità.

Spazio anche alla manualità con “L'Arte delle Busiate”, laboratorio dedicato alla preparazione artigianale di una delle paste più rappresentative della tradizione siciliana. L'attività sarà proposta in entrambe le giornate e permetterà ai partecipanti di cimentarsi direttamente nella realizzazione della pasta, recuperando un sapere che appartiene alla memoria gastronomica dell'Isola.

Dalla tavola alla sostenibilità

Il programma non si fermerà alla gastronomia. In entrambe le serate è previsto un talk show dedicato al rapporto tra territorio, risorse marine, produzioni locali e sostenibilità.

L'obiettivo sarà approfondire il valore non soltanto gastronomico, ma anche economico, ambientale e culturale delle produzioni agroalimentari e ittiche delle Egadi, mettendo a confronto esperienze e competenze diverse.

«Vogliamo offrire una vetrina d'eccezione alla nostra identità ittica e agroalimentare, coniugando la tutela delle tradizioni con le sfide attuali della sostenibilità e del consumo consapevole», sottolinea il presidente della Pro Loco Isole Egadi, Massimiliano Saladino, evidenziando anche l'importanza della collaborazione con le istituzioni regionali.

Musica, un'altra voce della Sicilia

A completare il programma sarà “Voci e Note di Sicilia”, il percorso musicale curato da Roberta Prestigiacomo. Anche in questo caso le due serate proporranno performance differenti, creando un dialogo tra musica d'autore e identità siciliana.

Una componente artistica pensata quindi non come semplice accompagnamento, ma come parte integrante del racconto di un territorio che attraverso sapori, suoni e tradizioni continua a costruire la propria immagine.

L'appuntamento

L'iniziativa è finanziata dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento regionale dell'Agricoltura ed è organizzata dalla Pro Loco Isole Egadi, con il patrocinio del Comune di Favignana.

L'appuntamento è per il 25 e 26 agosto, dalle 19.30, ai Giardini di Palazzo Florio: due serate autonome, ma unite dallo stesso obiettivo, raccontare le Egadi attraverso ciò che più di ogni altra cosa ne custodisce l'identità: il mare, la terra, la tavola e le tradizioni.



