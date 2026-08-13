Favignana, Egadi Euphoria 2026: gli eventi dal 24 agosto al 10 settembre

13/08/2026 16:37:00

Prosegue a Favignana Egadi Euphoria 2026, la rassegna estiva che unisce spettacolo, cultura, gastronomia e valorizzazione del territorio delle Isole Egadi. Dopo gli appuntamenti di luglio e dei primi giorni di agosto, il programma entra nella sua fase conclusiva con tre eventi ancora in calendario tra il 24 agosto e il 10 settembre.

Il prossimo appuntamento è previsto per lunedì 24 agosto con la seconda Notte Bianca di Favignana. A partire dalle 22 il centro dell’isola sarà animato da musica, spettacoli e iniziative di intrattenimento rivolte sia agli adulti sia alle famiglie. La serata prevede diversi momenti di animazione, esibizioni e attività diffuse, trasformando il centro di Favignana in uno dei principali punti di ritrovo della serata.

Il programma proseguirà il 25 e 26 agosto, dalle 21.30, con I Sapori delle Isole Egadi, due serate dedicate alla gastronomia e alle tradizioni dell’arcipelago. Al centro degli incontri ci saranno la dieta mediterranea, la pesca locale, la sostenibilità e il consumo consapevole, con l’obiettivo di raccontare il forte legame tra le Egadi, il mare e la cultura alimentare del territorio.

La manifestazione si concluderà poi il 10 settembre con il Premio 91023, iniziativa dedicata alle eccellenze delle Isole Egadi. Il nome richiama il codice postale dell’arcipelago e il premio punta a valorizzare personalità, attività ed esperienze legate alla crescita e alla promozione del territorio.

Egadi Euphoria ha coinvolto durante l’estate non solo Favignana, ma anche Levanzo e Marettimo, con un calendario di appuntamenti che ha spaziato dal teatro alla musica, dagli incontri culturali agli eventi gastronomici.

Gli ultimi appuntamenti rappresentano quindi un’occasione in più per chi si trova nelle Egadi nella seconda metà di agosto o nei primi giorni di settembre e vuole affiancare alla classica giornata di mare anche un evento serale legato alla cultura e alle tradizioni dell’arcipelago.

Chi vuole organizzare una visita può consultare la guida di Hotel-Trapani su Favignana in un giorno, con consigli su cosa vedere e come organizzare gli spostamenti sull’isola.

Per chi parte da Trapani è utile controllare anche gli orari degli aliscafi per Favignana, soprattutto se si intende partecipare agli appuntamenti serali.

Chi preferisce fermarsi sull’isola può invece consultare le strutture disponibili tra i B&B a Favignana.

Gli eventi ancora in programma sono: 24 agosto, Notte Bianca di Favignana; 25 e 26 agosto, I Sapori delle Isole Egadi; 10 settembre, Premio 91023.



