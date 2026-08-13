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Politica
13/08/2026 18:00:00

Contro la burocrazia: Forza Italia lancia la campagna anche in Sicilia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-08-2026/contro-la-burocrazia-forza-italia-lancia-la-campagna-anche-in-sicilia-450.jpg

La campagna di Forza Italia contro la burocrazia approda anche in Sicilia. L'iniziativa, promossa a livello nazionale dal vicepremier e segretario del partito Antonio Tajani, viene rilanciata dal coordinamento regionale con l'obiettivo di trasformare le istanze di cittadini, imprese e professionisti in interventi concreti di semplificazione.

A sottolineare la necessità di intervenire è Nino Minardo, commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, secondo cui l'eccesso di procedure e adempimenti continua a rappresentare un ostacolo per chi lavora e investe.

 

L'obiettivo indicato dal partito è quello di ridurre passaggi burocratici e tempi amministrativi, favorendo una maggiore collaborazione tra gli enti pubblici e rendendo più semplici le regole. Una pubblica amministrazione più efficiente, nelle intenzioni di Forza Italia, dovrebbe sostenere cittadini e imprese anziché trasformarsi in un ulteriore elemento di difficoltà.

Il partito intende quindi avviare un confronto con categorie produttive, professionisti, amministratori e cittadini, raccogliendo segnalazioni e individuando le procedure che possono essere eliminate, accorpate o velocizzate.

 

Minardo ha inoltre richiamato il lavoro già avviato dal governo regionale guidato da Renato Schifani, annunciando la volontà di proseguire il percorso insieme al gruppo parlamentare di Forza Italia all'Ars. L'obiettivo è individuare ambiti specifici nei quali intervenire con misure di semplificazione realmente applicabili.

Per Forza Italia Sicilia, ridurre il peso della burocrazia significa infatti diminuire costi e tempi per cittadini e imprese e, allo stesso tempo, rendere il territorio più attrattivo e competitivo sul piano economico.



Native | 11/08/2026
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