Campobello festeggia i suoi cinquantenni: la classe 1976 fa festa al Verdeluna di Tre Fontane

13/08/2026 22:00:00

Una serata indimenticabile all’insegna delle emozioni, dell’amicizia e dei ricordi più cari. Si è svolta nella serata di ieri, martedì 11 agosto 2026, nella suggestiva cornice del locale Verdeluna a Tre Fontane, la grande "Festa dei Nati nel 1976", l’evento celebrativo dedicato allo speciale traguardo dei cinquant’anni della classe campobellese.

L’iniziativa, nata da un'idea di Francesco Licata e realizzata grazie alla curata macchina organizzativa mossa insieme a Patrizia Luppino ed Elisa Marchetti, ha visto la partecipazione di circa 70 coetanei. Un’adesione calorosa che ha riabbracciato amici d'infanzia, compagni di scuola, compagni di merende e compagni di viaggio cresciuti tra le piazze del paese e le indimenticabili estati vissute lungo la costa.

La serata è stata scandita da un'autentica atmosfera amarcord, accompagnata dai grandi successi musicali degli anni ’90 e 2000. Uno dei momenti più toccanti ed applauditi è stato l'ascolto del monologo celebrativo, una riflessione intensa che ha ripercorso le tappe fondamentali di questa generazione: dai cartoni animati dell'infanzia alle estati a Tre Fontane e Torretta, dalle avventure giovanili al profondo senso di comunità da tramandare oggi ai propri figli.

A rendere l'incontro ancora più profondo e sentito sono state la benedizione officiata da don Pietro Pisciotta e un toccante momento di raccoglimento dedicato al ricordo dei coetanei della classe 1976 che oggi non ci sono più.

A coronare l'evento, il consueto ed emozionante taglio della torta accompagnato da un brindisi corale al futuro. L'energia e l'entusiasmo sono stati tali che la community dei nati nel '76 si è già data appuntamento tra dieci anni per festeggiare, ancora una volta insieme, il traguardo dei 60 anni.

Ecco i partecipanti alla serata:

Sonia Cudia, Doriana Ciravolo, Passanante Katia, Militello Girolama, Luppino Patrizia, Bono Vita, Maria Grazia Giambanco, Critti Vita, Marchetti Elisa, Pietro Polizzi, Tramonta Biagina, Pellicane Marisa, Firreri Giovanni, Vincenzo Cudia, Mangiaracina Susanna, Marino Giuseppe, Catia Campisi, Catanzaro Leonardo, Francesco Licata, Letizia Rizzuto, Giuseppe Lombardo, Vito Pantaleo, Tripoli Silvio, Pisciotta Francesco, Garetti Giuseppe, Vita Lentini, Mangiaracina Enza Maria, Eleonora Gambini, Anastasi Giuseppe, Barruzza Nicolò, Pantaleo Raffaella, Calogero Prinzivalli, Di Natale Patrizia, Riggio Rita Maria, Vincenzo Tancredi, Dalla Liboria, Mangiaracina Ninfa, Ninetta Manfrè, Tramonta Rosalia, Anna Cudia, Bianco Alberto, Barbera Vito, Giuseppe Riggio, Burgarella Giuseppe, Giacomo Li Causi, Mimma Ienna, Commare Caterina, Giorgi Emilio Massimiliano, Elisa Greco, Paola Sinacori, Indelicato Natale, Buffa Antonella, Antonino Cudia, Loredana Stallone, Giovanni Lupo, Innocenzo Barbera, Critti Giovanni, Nadia Ruggirello, Giuseppe Luppino, Anna Trento, Giusy Gatto, Tonino Armata, Passanante Piero, Commare Giovanna, Stallone Gaetano, Marzuco Vita, Cognata Giusy, Cognata Sebastiano, Montalbano Angelo.



