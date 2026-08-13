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» Dai Comuni
13/08/2026 16:09:00

Marsala: la sindaca Patti assegna le deleghe assessoriali

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La Giunta municipale di Marsala entra nella piena operatività con l'assegnazione formale delle deleghe agli assessori. La sindaca Andreana Patti ha infatti firmato il provvedimento con cui vengono definite le competenze dei componenti dell'esecutivo.

Una distribuzione che copre i principali settori dell'amministrazione comunale, dalla sicurezza ai servizi sociali, dall'ambiente alle attività produttive, fino a turismo, cultura, urbanistica e sport.

 

Le deleghe di Salvatore Vullo

A Salvatore Vullo sono state assegnate le competenze relative a Polizia Municipale, Protezione Civile, Affari Legali, Servizi Demografici, Personale, Canile e Tutela degli Animali.

 

Innovazione e partecipazione a Enrico La Sala

Enrico La Sala seguirà invece i temi dell'Innovazione, della Transizione Digitale e Smart City, oltre a Open Data e Governo dei Dati, Partecipazione Civica e Città Diffusa.

 

Ambiente, rifiuti e bilancio a Daniele Nuccio

Ampio il perimetro delle deleghe affidate a Daniele Nuccio, che si occuperà di Politiche Ambientali e Transizione Ecologica, Igiene Urbana e Ciclo dei Rifiuti (SRR), Economia Circolare e Spiagge.

A queste si aggiungono Finanze, Tributi e Bilancio, oltre al Coordinamento e Attuazione del Programma.

 

Servizi sociali e disabilità per Anna Caliò

Ad Anna Caliò sono state attribuite le deleghe ai Servizi Sociali e Socio-Sanitari, alle Pari Opportunità e Parità di Genere e all'Attuazione del Piano di Zona.

Nel suo settore rientrano anche Consulta delle Culture, Diritti dei bambini e delle bambine, Disabilità, con particolare riferimento ad accessibilità, autonomia e “dopo di noi”, oltre a prevenzione e salute pubblica.

 

Scuola, attività produttive e agricoltura a Flavio Coppola

Flavio Coppola avrà competenza su Marsala Schola, Pubblica Istruzione e Impiantistica scolastica.

Le sue deleghe comprendono inoltre SUAP, Attività produttive, Trasporto pubblico locale, Mercati, Agricoltura ed Economia del mare/Galp.

 

Urbanistica, patrimonio e sport a Gabriele Di Pietra

A Gabriele Di Pietra sono state assegnate le deleghe a Urbanistica, Edilizia, Cimitero e Patrimonio.

L'assessore seguirà anche Energia rinnovabile e Comunità Energetiche, Reti di illuminazione pubblica, idrica e fognaria, oltre a Politiche Giovanili, Sport e comunità e Impiantistica sportiva.

 

Turismo e cultura a Laura Doro

Infine, Laura Doro si occuperà di Turismo e attrattività territoriale, Politiche culturali ed Eventi.

Tra le sue competenze figurano anche Distretto turistico, Ente Mostra Pittura e Vino e paesaggio/GAL.

 

Le competenze che restano alla sindaca

Con l'assegnazione delle deleghe viene dunque definito il quadro delle competenze della Giunta Patti. Restano invece direttamente nelle mani della sindaca Andreana Patti tutte le materie che non sono state espressamente delegate agli assessori.

 



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