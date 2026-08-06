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» Strade e traffico
06/08/2026 11:29:00

Birgi, da oggi chiude un tratto della SP21: cambia la viabilità per raggiungere l'aeroporto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-08-2026/1786008607-0-birgi-da-oggi-chiude-un-tratto-della-sp21-cambia-la-viabilita-per-raggiungere-l-aeroporto.jpg

Da oggi cambia la viabilità lungo la Strada Provinciale 21 Trapani-Marsala. Entra infatti in vigore la chiusura di un tratto della strada, necessaria per consentire i lavori di realizzazione della nuova fermata ferroviaria dell'aeroporto Vincenzo Florio di Birgi e del sottopasso previsto da Rete Ferroviaria Italiana.

 

L'interruzione riguarda il tratto compreso tra il chilometro 11+600 e il chilometro 11+850, dove sarà vietata la circolazione fino al completamento degli interventi.

La chiusura è stata disposta dal Libero Consorzio Comunale di Trapani, proprietario della strada, in accordo con RFI e con la ditta incaricata dei lavori. Per limitare i disagi è stato predisposto un percorso alternativo, segnalato e gestito con apposita cartellonistica.

 

I lavori rientrano nel progetto della nuova fermata ferroviaria di Birgi, destinata a collegare direttamente l'aeroporto alla linea Palermo-Trapani via Milo. L'opera comprende anche la realizzazione di un sottopasso e punta a migliorare l'accessibilità allo scalo.

 

Il presidente del Libero Consorzio, Salvatore Quinci, ha sottolineato che l'intervento si inserisce in una più ampia strategia di potenziamento della rete viaria provinciale. Nei giorni scorsi il Consiglio del Libero Consorzio ha infatti approvato l'applicazione di 21 milioni di euro di avanzo di amministrazione, di cui 5 milioni destinati alla manutenzione straordinaria delle strade provinciali.

La nuova fermata ferroviaria rappresenta uno degli interventi infrastrutturali più attesi per lo scalo "Vincenzo Florio", con l'obiettivo di rendere più agevoli i collegamenti tra aeroporto, Trapani, Marsala e il resto della provincia, favorendo così la mobilità di residenti e turisti.









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