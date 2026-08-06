Marsala, convenzione con l’Esa per la scerbatura: “Si intervenga nelle aree a rischio incendi”

06/08/2026 09:26:00

La convenzione c’è. Adesso servono i mezzi sul campo, possibilmente prima che sterpaglie, caldo e vento trasformino un terreno comunale in una nuova emergenza.

I consiglieri comunali del Movimento Liberi, Gian Paolo Abrignani e Flavia Sammartano, accolgono con favore la sottoscrizione dell’accordo tra il Comune di Marsala e l’Ente di Sviluppo Agricolo, avvenuta il 4 agosto 2026.

La convenzione consentirà di utilizzare mezzi meccanici agricoli e personale specializzato dell’Esa per la manutenzione del verde pubblico, la pulizia delle aree comunali e gli interventi di scerbatura.

La convenzione avviata dalla precedente amministrazione

Abrignani e Sammartano ricordano che l’iniziativa era stata approvata dalla Giunta Grillo nel marzo del 2026 e che il suo stato di attuazione era stato successivamente oggetto di un’interrogazione rivolta alla nuova amministrazione comunale.

Adesso la Giunta Patti ha dato seguito al procedimento, con una determina che prende atto della convenzione sottoscritta tra l’Esa e il Comune di Marsala.

«Riteniamo positivo che l’Amministrazione Patti abbia dato seguito a questo strumento operativo – affermano i due consiglieri – che potrà consentire di rafforzare e accelerare gli interventi di manutenzione del patrimonio comunale».

“Priorità alle zone esposte agli incendi”

Per il Movimento Liberi, tuttavia, non basta avere firmato l’accordo. Occorre stabilire rapidamente dove intervenire, dando la precedenza alle aree comunali maggiormente esposte al rischio incendi.

«In questa fase – spiegano Abrignani e Sammartano – è fondamentale che venga data priorità agli interventi necessari per il rispetto dell’ordinanza sindacale in materia di prevenzione degli incendi».

La questione posta dai consiglieri è semplice: il Comune chiede correttamente ai cittadini e ai proprietari privati di pulire terreni, lotti e aree incolte. Deve però rispettare le medesime prescrizioni quando erba secca e sterpaglie si trovano su terreni di proprietà pubblica.

«Se ai cittadini viene opportunamente chiesto di adempiere agli obblighi di pulizia e manutenzione dei propri terreni – aggiungono – è altrettanto doveroso che il Comune assicuri il rispetto delle stesse prescrizioni nelle aree di propria competenza, dando l’esempio e intervenendo tempestivamente nelle zone che possono costituire un potenziale pericolo».

Liberi: “Vigileremo sull’attuazione”

Secondo il gruppo consiliare, la collaborazione con l’Ente di Sviluppo Agricolo può rappresentare uno strumento concreto per affrontare una delle principali emergenze estive del territorio marsalese.

Il Movimento Liberi annuncia quindi che continuerà a seguire l’attuazione della convenzione e il calendario degli interventi.



