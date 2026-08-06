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Cronaca

» Meteo
06/08/2026 08:05:00

Meteo Sicilia, il caldo non dà tregua. Ma ci sono anche temporali: oggi allerta gialla

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-08-2026/1785996456-0-meteo-sicilia-il-caldo-non-da-tregua-ma-ci-sono-anche-temporali-oggi-allerta-gialla.jpg

Caldo africano sempre protagonista in Sicilia, ma con un'insidia in più: i temporali pomeridiani nelle aree interne. Per la giornata di oggi, giovedì 6 agosto, la Protezione civile regionale ha diramato un'allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico su tutta l'Isola, mentre resta alta anche l'attenzione per il rischio incendi e le ondate di calore.

 

Temporali nelle zone interne

Secondo il bollettino regionale, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale, soprattutto nelle aree interne durante le ore pomeridiane. I fenomeni dovrebbero essere generalmente di debole intensità, ma localmente potranno risultare moderati.

Le piogge interesseranno soprattutto i rilievi e l'entroterra, mentre lungo le coste il tempo si manterrà in prevalenza stabile e soleggiato.

 

Caldo estremo: tre città da bollino rosso

L'anticiclone africano continua a dominare lo scenario meteorologico. Il Ministero della Salute conferma il bollino rosso per Palermo, Catania e Messina, dove il livello di rischio per la salute raggiunge il massimo.

Le temperature percepite toccheranno:

  • 38°C a Catania
  • 38°C a Messina
  • 36°C a Palermo

Per il resto della Sicilia resta elevato anche il rischio incendi, con allerta arancione sull'intero territorio regionale.

 

Le temperature in Sicilia

Le temperature massime effettive saranno comprese tra 31 e 35 gradi, con valori particolarmente elevati nell'entroterra.

Le principali città registreranno:

  • Trapani 32°C
  • Palermo 32°C
  • Agrigento 32°C
  • Messina 33°C
  • Ragusa 33°C
  • Caltanissetta 35°C
  • Catania 34°C
  • Siracusa 34°C
  • Enna 31°C

I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali, con Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mossi e Canale di Sicilia localmente mosso.

 

Le previsioni per i prossimi giorni

La situazione cambierà poco anche venerdì 7 agosto. L'ondata di caldo continuerà a interessare la Sicilia, con Palermo, Catania e Messina ancora da bollino rosso e temperature percepite fino a 38 gradi. Nelle ore pomeridiane non si escludono nuovi rovesci o brevi temporali nelle aree interne montuose, mentre lungo le coste prevarrà il sole.

La tregua dal caldo africano, almeno per il momento, non è ancora all'orizzonte.









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