Meteo Sicilia, il caldo non dà tregua. Ma ci sono anche temporali: oggi allerta gialla

06/08/2026 08:05:00

Caldo africano sempre protagonista in Sicilia, ma con un'insidia in più: i temporali pomeridiani nelle aree interne. Per la giornata di oggi, giovedì 6 agosto, la Protezione civile regionale ha diramato un'allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico su tutta l'Isola, mentre resta alta anche l'attenzione per il rischio incendi e le ondate di calore.

Temporali nelle zone interne

Secondo il bollettino regionale, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale, soprattutto nelle aree interne durante le ore pomeridiane. I fenomeni dovrebbero essere generalmente di debole intensità, ma localmente potranno risultare moderati.

Le piogge interesseranno soprattutto i rilievi e l'entroterra, mentre lungo le coste il tempo si manterrà in prevalenza stabile e soleggiato.

Caldo estremo: tre città da bollino rosso

L'anticiclone africano continua a dominare lo scenario meteorologico. Il Ministero della Salute conferma il bollino rosso per Palermo, Catania e Messina, dove il livello di rischio per la salute raggiunge il massimo.

Le temperature percepite toccheranno:

38°C a Catania

38°C a Messina

36°C a Palermo

Per il resto della Sicilia resta elevato anche il rischio incendi, con allerta arancione sull'intero territorio regionale.

Le temperature in Sicilia

Le temperature massime effettive saranno comprese tra 31 e 35 gradi, con valori particolarmente elevati nell'entroterra.

Le principali città registreranno:

Trapani 32°C

Palermo 32°C

Agrigento 32°C

Messina 33°C

Ragusa 33°C

Caltanissetta 35°C

Catania 34°C

Siracusa 34°C

Enna 31°C

I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali, con Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mossi e Canale di Sicilia localmente mosso.

Le previsioni per i prossimi giorni

La situazione cambierà poco anche venerdì 7 agosto. L'ondata di caldo continuerà a interessare la Sicilia, con Palermo, Catania e Messina ancora da bollino rosso e temperature percepite fino a 38 gradi. Nelle ore pomeridiane non si escludono nuovi rovesci o brevi temporali nelle aree interne montuose, mentre lungo le coste prevarrà il sole.

La tregua dal caldo africano, almeno per il momento, non è ancora all'orizzonte.



