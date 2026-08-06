Meteo Sicilia, il caldo non dà tregua. Ma ci sono anche temporali: oggi allerta gialla

Caldo africano sempre protagonista in Sicilia, ma con un'insidia in più: i temporali pomeridiani nelle aree interne. Per la giornata di oggi, giovedì 6 agosto, la Protezione civile regionale ha diramato un'allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico su tutta l'Isola, mentre resta alta anche l'attenzione per il rischio incendi e le ondate di calore.
Temporali nelle zone interne
Secondo il bollettino regionale, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale, soprattutto nelle aree interne durante le ore pomeridiane. I fenomeni dovrebbero essere generalmente di debole intensità, ma localmente potranno risultare moderati.
Le piogge interesseranno soprattutto i rilievi e l'entroterra, mentre lungo le coste il tempo si manterrà in prevalenza stabile e soleggiato.
Caldo estremo: tre città da bollino rosso
L'anticiclone africano continua a dominare lo scenario meteorologico. Il Ministero della Salute conferma il bollino rosso per Palermo, Catania e Messina, dove il livello di rischio per la salute raggiunge il massimo.
Le temperature percepite toccheranno:
- 38°C a Catania
- 38°C a Messina
- 36°C a Palermo
Per il resto della Sicilia resta elevato anche il rischio incendi, con allerta arancione sull'intero territorio regionale.
Le temperature in Sicilia
Le temperature massime effettive saranno comprese tra 31 e 35 gradi, con valori particolarmente elevati nell'entroterra.
Le principali città registreranno:
- Trapani 32°C
- Palermo 32°C
- Agrigento 32°C
- Messina 33°C
- Ragusa 33°C
- Caltanissetta 35°C
- Catania 34°C
- Siracusa 34°C
- Enna 31°C
I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali, con Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mossi e Canale di Sicilia localmente mosso.
Le previsioni per i prossimi giorni
La situazione cambierà poco anche venerdì 7 agosto. L'ondata di caldo continuerà a interessare la Sicilia, con Palermo, Catania e Messina ancora da bollino rosso e temperature percepite fino a 38 gradi. Nelle ore pomeridiane non si escludono nuovi rovesci o brevi temporali nelle aree interne montuose, mentre lungo le coste prevarrà il sole.
La tregua dal caldo africano, almeno per il momento, non è ancora all'orizzonte.